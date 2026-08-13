Licencia de legisladores por candidaturas es decisión de los partidos: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que corresponderá a cada partido político definir si sus legisladores deben solicitar licencia si aspiran a contender por otro cargo en el próximo proceso electoral de 2027.

La declaración de la Mandataria surgió este jueves en conferencia matutina luego de que el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, planteara que los legisladores mantengan sus curules durante los meses previos a las campañas de cara a la renovación de cargos públicos el próximo año.

“Bueno, ya le corresponde a cada partido político, ¿no?, decidir qué reglas pone para las candidaturas de su partido”, respondió Sheinbaum.

Cuestionada sobre la postura de la bancada mayoritaria en San Lázaro, aclaró que respetará las decisiones de la Cámara de Diputados y de las fuerzas políticas en este proceso.

“No le voy a decir a los diputados qué tienen que hacer. Yo envío propuestas legislativas y las aprueban o no las aprueban, pero ya la decisión de un partido político de si le pide licencia a los diputados para participar nuevamente, pues ya es decisión del partido político”, declaró.

Sheinbaum ha abordado en otras ocasiones el tema de las licencias de cara al próximo proceso electoral.

El pasado 18 de junio, minimizó las solicitudes presentadas por diversos legisladores de Morena que buscan participar en el proceso interno para la definición de candidaturas a las gubernaturas que se disputarán en 2027 al señalar que separarse temporalmente de sus cargos no implica que ya hayan sido seleccionados como candidatos.

“Pero pidieron licencia nada más, ¿no? O sea, no quiere decir que vayan a representar a su estado, a su municipio. Pidieron licencia, y Morena tiene una serie de requisitos que deben cumplirse, o sea, no es que ya los hayan elegido”, respondió al ser cuestionada sobre los lineamientos internos del partido guinda contra el nepotismo.



Diputados de Morena no tendrán que dejar su curul

El pasado 4 de agosto, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, señaló que los diputados federales de Morena que busquen participar en el proceso interno de su partido para eventualmente reelegirse en el cargo por tres años más no tendrán la obligación de pedir licencia para separarse de su curul.

Señaló que, si bien esa decisión será oficializada en la correspondiente convocatoria por las coordinaciones de distritos federales, en la Comisión de Elecciones y el propio Comité Ejecutivo Nacional se está perfilando que no sea uno de los requisitos.

“Ya en vísperas del periodo de iniciar el periodo nuevo legislativo tiene que estar ahí concentrados porque hay mucho trabajo legislativo. De hecho, nosotras somos quienes hemos propuesto, hemos analizado, que no haya necesidad de hacerlo y les hemos dicho a los diputados que nos preguntan que nadie tome una decisión hasta conocer la convocatoria, pero va en ese sentido, ya se sabe que va en ese sentido, les hemos estado diciendo a los compañeros que se ponen un poco nerviosos”, dijo Montiel en conferencia.

Después del anuncio de la presidenta del partido guinda, Monreal solicitó a su partido que no obligue a los diputados que buscarán la reelección en 2027 a dejar su curul.

El legislador informó que si se separan del cargo los diputados que buscan reelegirse, su bancada tendría problemas, ya que en varios casos las tareas legislativas ya están recayendo en diputados que no tienen suplentes.



¿Cuándo comienza el próximo proceso electoral?

El próximo proceso electoral federal iniciará formalmente el próximo 10 de septiembre y culminará con la jornada del domingo 6 de junio, cuando se renovarán las 500 diputaciones que integran la Cámara de Diputados.

El 31 de julio, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el plan y calendario que guiará la organización de los comicios, desde la instalación de los consejos locales y distritales hasta las precampañas, el registro de candidaturas, los cómputos y la asignación de diputaciones plurinominales.

La elección federal coincidirá con comicios locales en las 32 entidades, donde estarán en juego más de 19 mil cargos, entre ellos 17 gubernaturas, congresos estatales y presidencias municipales.