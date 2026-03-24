Líder de Madres Buscadoras de Sonora anuncia hallazgo de restos de su hijo Marco Antonio

Cecy Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció el 24 de marzo de 2026 que encontró los restos óseos de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, desaparecido el 4 de mayo de 2019 luego de que hombres armados lo levantaron por la fuerza en Bahía de Kino, en la costa de Hermosillo, Sonora.

A través de las redes sociales del colectivo, Flores Armenta informó que agentes de la Fiscalía General de Justicia le confirmaron que los restos encontrados podrían corresponder a uno de sus dos hijos desaparecidos.

La activista, reconocida por la Cadena BBC de Londres entre las 100 mujeres más influyentes del mundo, busca también a su otro hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa.