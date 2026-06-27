$!Líder de Morena en Zacatecas golpea a mujer en festejos del Mundial; partido lo destituye

El comisionado de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Zacatecas, Jaime Castillo Castillo, fue destituido tras golpear a una mujer durante las celebraciones por el triunfo de la Selección Mexicana contra Chequia en el Mundial 2026, informó Morena este viernes.

De acuerdo con el registro en video de la agresión, una mujer automovilista fue interceptada por un grupo de aficionados en la calle, que comenzaron a mecer su automóvil. Entre ellos se encontraba el morenista con una playera del equipo de futbol de la selección mexicana.

Después de unos segundos, cuando la automovilista aceleró para continuar su trayecto, la persona identificada como el ahora exdirigente morenista se acercó a su ventanilla y le lanzó un golpe con el puño izquierdo.

Este viernes, el Comité Ejecutivo Nacional confirmó la destitución de Castillo y condenó la violencia, en particular las conductas que vulneren la integridad, los derechos o la dignidad de las mujeres.