Líderes campesinos acuden al Senado para dialogar con secretaria del Bienestar pero no son atendidos; bloqueos continúan

Representantes de campesinos y transportistas asistieron al Senado de la República para buscar un diálogo con la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel tras su comparecencia y así llegar a un acuerdo para retirar los bloqueos carreteros, pero no lo lograron.

“No hubo manera, no se prestó, no nos dejaron entrar”, señalaron los dirigentes.

En entrevista con medios, Estévez Gamboa pidió que no criminalicen la lucha que el sector realiza, pues ya tienen amenazas de prisión.

“Venimos a pedir apoyo, queremos consensos para que se pronuncien en favor del movimiento, que es un movimiento auténtico de productores agrícolas y de operadores de camión. (...) Queremos decirle a la presidenta que no somos sus enemigos, nada más queremos que nos atiendan. No estamos haciendo politiquería, ni somos de ningún partido. Solamente queremos ser escuchados porque en la carretera todos los días tenemos problemas de inseguridad y de extorsión y de tantas cosas que vivimos como transportistas”, comentó.

Por otra parte, Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo de Productores de Trigo de Baja California añadió que no están cometiendo ningún delito y que su intención es tener un país con desarrollo integral y crecimiento con oportunidades.

“Lo que queremos es que el campo vuelva a florecer, que tengamos oportunidad y ser independientes, que no dependamos de otros países extranjeros para la alimentación, que si bien nosotros tenemos condiciones en algunos de los estados productores, como es Sinaloa, como es Sonora, queremos nosotros desarrollar nuestros cultivos, pero tener rentabilidad y le estamos pidiendo que se consoliden con nosotros en esta lucha, porque esta lucha es de todos los mexicanos, no nada más de nosotros los productores”.

En ese sentido, indicaron que el campo padece una grave crisis de rentabilidad y una crisis de falta de políticas para el desarrollo del campo en general.

“Hemos estado insistiendo, ayer estuvimos en la Secretaría de Gobernación buscando un diálogo que, dicho sea de paso, pues sí estuvimos muchas horas platicando. Sin embargo, en el momento en que tengamos tenemos que establecer acuerdos, sencillamente no se pueden porque el gobierno no quiere atendernos. Ese es un reflejo de la falta de políticas que en este momento en el campo”, declaró Baltazar Valdés, presidente de Campesinos Unidos y Agrupación del Sector Social.

Llaman a mantener bloqueos carreteros

Por la mañana, campesinos y transportistas hicieron un llamado a mantener los bloqueos carreteros en el país y aduanas ante la falta de acuerdo con la Secretaría de Gobernación para dar solución a sus demandas respecto a seguridad para operadores, precios justos para el campo y la modificación de la Ley General de Aguas.

El llamado de ambos gremios ocurre a dos días de haber convocado a un paro nacional y tras no alcanzar un acuerdo con la dependencia a cargo de la secretaria Rosa Icela Rodríguez, luego de una reunión que se extendió por varias horas el martes.

Estévez Gamboa dijo que la falta de acuerdo se debe a la disparidad en las propuestas presentadas a ambos grupos aliados y reportó que se mantienen alrededor de 40 bloqueos en el país.

Los manifestantes señalaron que la lucha debe continuar porque se están jugando “la última carta”. No obstante, mencionaron que buscarán otras formas de acción para conseguir una nueva apertura y lograr que el gobierno los atienda con seriedad.

Los puntos donde hay bloqueos carreteros son los siguientes:

Carretera Maravatío – Zapotlanejo (Jalisco)

Carretera Irapuato – Zapotlanejo (Jalisco)

Carretera Acatlán de Juárez – Colima (Jalisco)

Carretera Santa Rosa – La Barca (Jalisco)

Carretera La Barca – Atotonilco (Jalisco)

Carretera Irapuato – Zapotlanejo (Guanajuato)

Carretera Maravatío – Zapotlanejo. Caseta de cobro de Panindícuaro (Michoacán)

Carretera Maravatío – Zapotlanejo. Caseta de cobro Vista Hermosa (Michoacán)

Carretera Maravatío – Zapotlanejo. Caseta de cobro Zinapécuaro. (Michoacán)

Carretera Briseñas – Sahuayo (Michoacán)

Carretera Maravatío – Zapotlanejo. Caseta de cobro Ecuandureo (Michoacán)

Carretera Camargo – Saucillo (Chihuahua)

Carretera Chihuahua – Ciudad Juárez (Chihuahua)

Carretera Delicias (Chihuahua)

Aduana Ciudad Juárez – Puente Zaragoza (Chihuahua)

Carretera San Luis Río Colorado – Mexicali (Baja California)

Carretera Culiacán – Los Mochis. Caseta de cobro Las Brisas (Sinaloa)

Carretera Culiacán – Los Mochis. Caseta de cobro Puente de Sinaloa (Sinaloa)

Carretera Mazatlán – Culiacán. Caseta de cobro Costa Rica (Sinaloa)

Carretera Culiacán – Las Brisas. Caseta de cobro El Pisal (Sinaloa)

Carretera Libramiento Norte. Caseta de San Martín Texmelucan (Tlaxcala)

Autopista Libramiento Norte. Tramo Sanctorum – Texmelucan (Tlaxcala)

Carretera Los Reyes (Tlaxcala)

Autopista estatal Tlaxcala – Puebla (Tlaxcala)

Carretera Federal 101 Ciudad Victoria – Matamoros (Tamaulipas)

Autopista 2D Matamoros – Reynosa (Tamaulipas)

Carretera Federal 80 Tampico – Mante (Tamaulipas)