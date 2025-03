Líderes de Morena se disculpan con Sheinbaum por darle la espalda en mitin del Zócalo

Líderes nacionales del partido Morena se disculparon con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por haberle dado la espalda y no saludarla, durante el mitin que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución o Zócalo de la Ciudad de México.

“Hoy tuvo lugar un gran acto de unidad en torno a la Presidenta de México. Con más de 350 mil personas reunidas en el Zócalo se demostró, una vez más, su enorme fuerza y liderazgo”, escribió, en su cuenta de la red social X, Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.

“Como lo han hecho en otras ocasiones, los opositores pretenden desviar la atención. Un descuido en el protocolo, que no debió pasar, no disminuye ni opaca el cariño que hoy el pueblo entero expresó en la mayor plaza pública del país. Presidenta @Claudiashein: ¡usted es nuestro orgullo!”, enfatizó la ex titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), durante parte de la Administración de Andrés Manuel López Obrador.

“Presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa, en la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la Patria”, indicó, por su parte, también en X, Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Senado y ex titular de la SEGOB, también durante parte del Gobierno de López Obrador.

“Al inicio del evento en el Zócalo, el entusiasmo que se desbordaba nos contagió y no advertimos que la Presidenta @Claudiashein pasaba en ese momento por donde estábamos. Le expreso mi disculpa sincera. Su mensaje a la nación fue excepcional y nada ni nadie minimiza su relevancia”, señaló Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, en un mensaje en X, que luego borró.

“El mensaje a la nación de la Presidenta @Claudiashein fue excepcional y nada ni nadie puede minimizar su relevancia e impacto en la unidad nacional. Ha roto paradigmas y tomado las mejores decisiones para la nación. Mi respeto y lealtad absolutos, y mi respaldo a sus decisiones”, dijo, después, el político zacatecano.

“Estoy reunido con el Senador Adán Augusto López y con el Diputado Ricardo Monreal. Le ofrecemos una disculpa a nuestra Presidenta, ya que en la emoción del evento de unidad en el Zócalo, no escuchamos cuando llegó y pasó junto a nosotros”, manifestó, por su parte, Manuel Velasco Coello, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), aliado de Morena, en el Senado.

Durante el mitin, la titular del Poder Ejecutivo Federal pasó sin detenerse frente a líderes de Morena y coordinadores parlamentarios del Congreso de la Unión, momentos antes de iniciar el mensaje que dirigió en el Zócalo capitalino.

Sheinbaum Pardo salió de Palacio Nacional. Luego, antes de subir al templete, decidió saludar a los simpatizantes que estaban en la primera fila y, después, a familiares, amigos, políticos e invitados.

Supuestamente distraídos, mientras posaban para una fotografía de grupo, en la que también se encontraba Andrés Manuel López Beltrán, hijo del ex presidente y titular de la Secretaría de Organización del CEN de Morena, líderes partidista y legisladores no se percataron de la presencia de la mandataria nacional, quien los saludó con la mano al aire, mientras le daban la espalda.

El primero en darse cuenta fue López Beltrán, que trató, sin éxito, de alcanzar a Sheinbaum Pardo. Estiró los brazos, al igual que Alcalde Luján, pero la titular del Poder Ejecutivo Federal no detuvo su paso y siguió caminando.

Los coordinadores de Morena y del PVEM, en el Congreso de la Unión, intentaron ir tras ella. El único que alcanzó a tocar la mano de Sheinbaum Pardo fue el senador Alejandro Esquer Verdugo, ex secretario particular de López Obrador.

Al final del mitin, la mandataria nacional nuevamente cruzó por la zona, pero pasó por atrás, saludando a simpatizantes que se encontraban pegados a las vallas metálicas, y no se detuvo frente a los dirigentes de la autodenominada “cuarta transformación”.