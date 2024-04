Los tres candidatos presidenciales mexicanos, los principales partidos políticos y funcionarios públicos en México, así como algunos presidentes y ex mandatarios latinoamericanos, respaldaron la decisión del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su orden de suspender las relaciones diplomáticas con el Gobierno de Ecuador.

También condenaron que la Policía Nacional de Ecuador haya irrumpido la noche del 5 de abril de 2024 en la sede de la Embajada de México en Quito, donde arrestó a Jorge David Glas Espinel, a quien el Gobierno de dicho país no otorgó un salvoconducto para que viajara a territorio mexicano luego de que la Administración encabezada por el político tabasqueño le otorgó asilo político.

“La irrupción en la Embajada mexicana en Ecuador es una flagrante violación de la Convención de Viena. Es una afrenta a la diplomacia y el derecho internacional que es inadmisible. Expreso toda mi solidaridad y respaldo al presidente López Obrador en la defensa de nuestra soberanía”, escribió Claudia Sheinbaum Pardo.

“Sobre lo ocurrido en la Embajada Mexicana en Ecuador: Se puede o no estar de acuerdo con la impartición de la justicia en otros países, pero las sedes diplomáticas de cualquier nación extranjera son inviolables”, dijo Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Este es un atentado contra la soberanía de México que no podemos tolerar. Esa embajada representa al Estado mexicano y es inviolable. Es parte de nuestro territorio. Esperamos que el @GobiernoMX y la @SRE_mx actúen con la firmeza que la situación amerita”, señaló Jorge Álvarez Máynez.

“Nuestra más enérgica condena por la irrupción a la Embajada de nuestro país por parte de la policía y el gobierno de Ecuador. Esta es una clara violación a acuerdos internacionales y a nuestra propia soberanía”, indicó el Comité Ejecutivo Nacional, del Partido Acción Nacional.

“Nuestra más enérgica condena al Gobierno de Ecuador por la irrupción violenta en la Embajada de nuestro país en Quito, la cual goza de inviolabilidad de acuerdo a la Convención de Viena. Expresamos nuestro total respaldo al Estado Mexicano ante esta afrenta a nuestra soberanía”, expresó el CEN del Partido Revolucionario Institucional.

“Respaldamos la decisión de nuestro Presidente, @lopezobrador_ de suspender de inmediato las relaciones con el gobierno de #Ecuador ante la grave violación del derecho internacional y la soberanía de México. Condenamos la violencia ejercida en contra de Roberto Canseco, Jefe de la Cancillería mexicana en ese país y en contra de todo el equipo diplomático mexicano. Lo poco que queda de la derecha latinoamericana siempre actúa así, porque no les asiste la razón ni el derecho. Todo nuestro apoyo, Presidente”, anotó Mario Delgado, presidente del CEN de Morena.

“Condeno el terrible actuar del Gobierno de Ecuador al violar la soberanía mexicana con la irrupción a nuestra sede diplomática. Es un precedente desastroso para las relaciones internacionales, el gobierno ecuatoriano pisoteó la inviolabilidad establecida en la Convención de Viena”, sentenció Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del CEN del PRI.

“El Presidente @lopezobrador_ cuenta con todo el apoyo del @GobCDMX frente a los desplantes gorilescos de la derecha ecuatoriana”, enfatizó Martí Batres Guadarrama, titular de la Jefatura de Gobierno de la capital de la República Mexicana.

“La acción del Gobierno de Ecuador de entrar por la fuerza a la Embajada de México en ese país, detener a un solicitante de asilo y vejar la soberanía nacional no tiene precedentes. Respaldo la decisión del Presidente López Obrador de suspender relaciones”, subrayó Marcelo Ebrard.

“Se ha roto la convención de Viena y la soberanía de México en Ecuador. Vuelvo a insistir que América Latina y el Caribe, cualquiera que sean las construcciones sociales y políticas en cada país, debe mantener vivos los preceptos del derecho internacional en medio de la barbarie que avanza en el mundo y el pacto democrático dentro del continente. Colombia respeta el derecho universal al asilo político. Toda mi solidaridad al personal diplomático de México en Quito”, condenó Gustavo Petro, Presidente de Colombia.

“El asalto a la Embajada de México por parte del Gobierno de Ecuador, con el objetivo de secuestrar al ex vicepresidente J. Glass, constituye un acto intolerable para la comunidad internacional, dado que ignora el histórico y fundamental derecho al asilo. Repudiamos enérgicamente esta violación a la soberanía del Estado mexicano y al derecho internacional. Nos solidarizamos con el pueblo mexicano y su presidente, @lopezobrador_”, observó Iris Xiomara Castro Sarmiento, presidenta de Honduras.

“Compatriotas: Lo que ha hecho el Gobierno de Noboa no tiene precedentes en la historia latinoamericana. Ni en las peores dictaduras se ha violado la embajada de un país. No vivimos un Estado de derecho, sino un Estado de barbarie, con un improvisado que confunde la Patria con una de sus haciendas bananeras. Responsabilizamos a Daniel Noboa de la seguridad e integridad física y sicológica del exvicepresidente Jorge Glas. A México, su pueblo y su Gobierno, nuestras disculpas y admiración eterna. ¡Hasta la victoria siempre! #LosCorruptosSiempreFueronEllos”, dijo Rafael Vicente Correa Delgado, ex presidente del Ecuador.

“Es muy grave lo que el gobierno de Ecuador hizo violando la soberanía territorial de México y el derecho internacional. Demandamos que el gobierno de Bolivia suspenda las relaciones diplomáticas con el gobierno de Ecuador por esta afrenta a México, al derecho de asilo y a la integración latinoamericana. Nuestra plena solidaridad con el compañero Jorge Glas”, advirtió Evo Morales.

“En consultas con Presidente @lopezobrador_ ante la flagrante violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y las lesiones sufridas por el personal diplomático mexicano en Ecuador. México anuncia el inmediato rompimiento de relaciones diplomáticas con Ecuador”, informó la canciller Bárcena Ibarra.

“En este sentido, el personal diplomático de México en Ecuador abandonará ese país de inmediato. México espera que Ecuador ofrezca las garantías necesarias para el abandono del personal mexicano. México recurrirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar la responsabilidad de Ecuador por violaciones al Derecho Internacional”, abundó la titular de la SRE.

El medio local Ecuavisa reportó que el ex vicepresidente Glas Espinel dejó la Unidad de Flagrancias de Quito, a las 07:20 horas del sábado 6 de abril de 2024 (tiempo local de Ecuador).

“Salió custodiado de un fuerte contingente policial y a bordo de un carro blindado. En las afueras de esa entidad había una gran cantidad de periodistas y simpatizantes de la Revolución Ciudadana, quienes lo respaldaban. Al momento, el Gobierno no ha informado el sitio a donde será trasladado. Posteriormente, Glas tomó un vuelo en el avión Twint Otter de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) que lo lleva a Guayaquil y luego a la cárcel La Roca de máxima seguridad”, confirmó Ecuavisa.