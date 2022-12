Lilly Téllez designa a Roberto Gil Zuarth como su coordinador de precampaña

Roberto Gil Zuarth, ex Secretario Particular del entonces Presidente Felipe Calderón Hinojosa, será el coordinador de la precampaña de Lilly Téllez García, periodista y Senadora de la República por Sonora, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, para buscar la candidatura presidencial para 2024.

La también ex integrante del grupo parlamentario de Morena -partido que la postuló en 2018-, aclaró que no la desalentaban los resultados que obtuvo Gil Zuarth como coordinador general de campaña de Josefina Vázquez Mota, ex candidata presidencial del PAN.

En las elecciones del 1 de julio de 2012, según el conteo del entonces Instituto Federal Electoral, Vázquez Mota quedó en tercer lugar, con el 25.41 por ciento de los votos; contra el 31.59 por ciento de Andrés Manuel López Obrador, del Frente Amplio Progresista -de los partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Movimiento Ciudadano; y el 38.21 por ciento del ganador Enrique Peña Nieto, candidato alianza entre los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza.

“Le pedí a Roberto Gil Zuarth que sea el coordinador de mi precampaña en la búsqueda de la candidatura presidencial. Analicé con mucho cuidado a quién invitar, y es un hombre brillante, estratega, tiene la experiencia y tiene las ganas y el ánimo que se necesitan para poder echar a Morena del poder”, declaró Téllez García, durante una entrevista con medios nacionales.

“Fue a iniciativa mía, ya lo conocía. Estuve analizando a varias personas y él es el que tiene las cualidades para hacer esto, porque va a ser la elección más difícil en la historia porque vamos contra un autoritario como es el Presidente, que ya está desquiciado, que nos ha anunciado que va a cometer todas las trampas habidas y por haber”, insistió.

“Esto sí va a ser David contra Goliat, pero estoy segura de que, encabezando con mi liderazgo un enorme movimiento social y político, le vamos a ganar a Claudia Sheinbaum”, indicó la Senadora sonorense.

“¿No te desalienta lo que ocurrió con la campaña de Josefina, los resultados que tuvo Gil con Josefina Vázquez Mota?”, le preguntó un reportero.

“No, entiendo eso como otra circunstancia. Mi caso es diferente”, respondió Téllez García.