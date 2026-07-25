$!Listas, primeras moscas estériles producidas en México para combatir al gusano barrenador

La Secretaría de Agricultura del Gobierno de México anunció que ya está listo el primer lote de moscas estériles producidas en el País para el combate del gusano barrenador. Esta plaga se presentó en el sureste mexicano y ha ido avanzando hacia el norte del País. Esta semana se reportó el primer caso en Sinaloa, localizado en la comunidad de Agua Verde, Rosario.

La Secretaria de Agricultura, Columba López, informó que ya está listo el primer lote de 2 millones de pupas. En redes sociales explicó los pasos a seguir para combatir al gusano barrenador que afecta al ganado mexicano.

El anuncio se da un día después de que Estados Unidos anunciara que en agosto reabrirán la frontera para las exportaciones de ganado mexicano. “Ya está listo el primer lote de 2 millones de pupas estériles del gusano barrenador del ganado, que será enviado al Centro de Dispersión y Liberación de Tampico para comenzar su liberación en zonas estratégicas”, dijo la Secretaria.