El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que durante la reunión que sostuvo en Palacio Nacional con los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral, les pidió que no se conviertan en empleados de los oligarcas.

Durante su conferencia de prensa matutina afirmó que les pidió a los consejeros electorales actuar de manera democrática, independiente y autónoma.

“Cada quien es responsable y además lo he dicho siempre así, de sus actos y no me gusta, ayer se lo dije a los del INE, yo no les voy a estar diciendo qué van a hacer, ustedes son independientes, son autónomos”, afirmó.

“Nada más que actúen de manera democrática y no se conviertan en empleados de oligarcas, como era antes el INE, al servicio de Claudio X. González [Guajardo] y de toda esa minoría corrupta y rapaz. Actúen con independencia”, agregó.

El 13 de junio, tras la reunión que sostuvieron con López Obrador, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, afirmó que el Presidente ofreció respeto al órgano constitucional autónomo y a no intervenir indebidamente en el proceso electoral de 2024.

Tras dos horas de reunión, los 11 consejeros salieron de Palacio Nacional asegurando que, sobre la mesa “estuvieron todos los temas”, incluido el proceso interno de Morena y la petición de respetar el presupuesto del INE.

“Sostuvimos una buena conversación con los consejeros del INE. La democracia debe establecerse en México para siempre. Nunca más ‘krátos’ (poder) sin ‘demos’ (pueblo)”, escribió el Presidente en Twitter.

“Fue una reunión altamente productiva, se pide respeto y se da respeto, el respeto es de ambas partes, hacia el INE y hacia la investidura presidencial, y así fue expresado por todos los consejeros, no hubo una sola voz, tuvimos la oportunidad de expresarnos todos, y eso es muy importante”.

“[Hubo] una actitud del Presidente totalmente abierta, de respeto”, afirmó Taddei Zavala, durante una entrevista con medios de comunicación. “¿Pidieron no entrometerse en la elección?”, le preguntó un reportero.

“Sí, justamente por eso tenemos que tener estas reuniones para explicar que sí se puede y que no se puede, dónde se rompen los límites y dónde no, yo creo que todo mundo se tiene que manejar en el marco de lo que regula la ley”, señaló la consejera electoral.

“El Presidente estaba con toda la voluntad de estar en la sintonía que el Instituto vaya poniendo, se abren estos espacios para poder trabajar conjuntamente. Se hablaron de todos los temas y se platicarán con las áreas involucradas. Fue una reunión altamente productiva y exitosa”, dijo Taddei Zavala, quien añadió que respecto al presupuesto del INE para el 2024, ella le aseguró al Presidente que el mismo se está elaborando con “austeridad”.