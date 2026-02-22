Llama Coparmex a salvaguardar centros de trabajo

La Confederación Patronal de la República Mexicana llamó a salvaguardar los centros de trabajo y exhortó a las autoridades a hacer presencia y garantizar la seguridad de la población en las zonas afectadas por los hechos violentos de este domingo en algunos estados.

El sindicato patronal indicó que es indispensable proteger vialidades, carreteras y establecimientos que permiten la movilidad y la actividad económica regional. La estabilidad y el libre tránsito son condiciones esenciales para preservar la confianza, la inversión y el empleo.