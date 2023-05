Instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y las Fiscalías Anticorrupción no pueden ser botín de nadie, sostuvo la Comisionada Norma Julieta del Río, al impartir la conferencia magistral “La importancia de las fiscalías en el combate a la corrupción”, en la Universidad Veracruzana.

“Protejamos la autonomía de las instituciones: sean las Fiscalías Anticorrupción o el propio INAI; sean los organismos electorales o de derechos humanos (...) la autonomía hay que defenderla siempre, no perdemos nada y ganamos mucho”, exhortó.

Del Río Venegas enfatizó que estas instituciones cumplen con sus funciones y responden a la sociedad, por ello se les debe dar el peso y el poder que merecen.

Lamentó la iniciativa aprobada en Cámara de Diputados, mediante la cual se busca desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), así como la presentada y luego retirada en el Senado de la República, con la cual se pretendía traspasar las funciones del INAI a otra instancia.

Al respecto, advirtió que “sin transparencia no hay combate a la corrupción; sin combate a la corrupción, no hay rendición de cuentas, y sin rendición de cuentas no hay justicia y no hay democracia. La democracia implica libertades informativas y que la voz de todos sea escuchada”.

La Comisionada aseveró que más allá de pensar en desaparecer a estas instituciones, se debe buscar fortalecerlas y lograr que exista una coordinación efectiva para combatir la corrupción y la impunidad en el País.

Refirió que, de acuerdo con los últimos resultados del Índice de Percepción de la Corrupción, presentados por Transparencia Internacional, el país se estancó al posicionarse en el lugar 126 de 180 países evaluados, junto a Bolivia, Laos y Uzbekistán.

Asimismo, expuso que los resultados de la investigación “Fiscalías Anticorrupción: transparencia, autonomía y resultados”, presentada el 13 de abril pasado por la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, dejan clara la necesidad de fortalecer a las fiscalías y dotarlas de mayor grado de autonomía frente al poder político.

“Autonomía no solo frente al poder, sino también presupuestal y de gestión, porque de qué sirve que sean autónomas si no tienen el personal o las condiciones de trabajo que se requieren”, añadió.

Finalmente, Norma Julieta del Río dijo que un reto es combatir la desinformación en torno al funcionamiento de estas instituciones, pues, por ejemplo, al INAI se le señala de no haber enjuiciado o metido a la cárcel a ciertos personajes por presuntos actos de corrupción, sin embargo, no tiene facultades para ello; su función es garantizar dos derechos fundamentales, el de acceso a la información y el de protección de datos personales.

La conferencia fue dictada en el marco del curso virtual “Desempeño ético y responsabilidades administrativas del personal directivo”, que impartió la Universidad Veracruzana. Estuvo presente la Jefa del Departamento de Evaluación y Desarrollo de Personal de esa casa de estudios, María del Carmen Jiménez Rizo.