$!Llama Justin Trudeau a jóvenes a construir su liderazgo desde hoy

Ante miles de jóvenes que asisten al encuentro México Siglo XXI, convocado por la Fundación Telmex Telcel, detalló que ser llamados los líderes del mañana es algo condicional, que si juegan de manera correcta, algún día tal vez puedan llegar a ser líderes.

El ex Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo un llamado a los jóvenes a no dejar que les digan que son los líderes de mañana, sino que a partir de ahora asuman el liderazgo.

“No dejen que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer, no necesitamos que sean los líderes del mañana, sino que sean los líderes justo en este momento”, asentó.

Ante ello, consideró que una clave es que no esperen a cambiar el mundo a futuro, sino trabajar para transformarlo ahora y ocurrirá cuando tomen acciones para ello.

Trudeau expuso que lo que se necesita de esta generación es un desafío a las reglas, de cómo se genera la convivencia, cómo se trabaja y asumir que el control debe estar en manos de todo, no en unos cuantos.

Además, planteó a los jóvenes a estar abiertos en las diferencias, a la gente que piensa diferente, no sentirse amenazados y sí ser curiosos sobre esas diferencias.

“La mejor inversión que pueden hacer es ser abiertos, ser curiosos con el mundo, buscar lo que les hace felices y encontrar a gente que sean diferentes a ustedes, porque lo que van a encontrar es que frente a todas nuestras diferencias, lo que nos hace iguales es la humanidad”, manifestó

Uno de los grandes desafíos al día de hoy, expuso, es sobre las decisiones que se deben tomar sobre el rol de la Inteligencia Artificial, va a haber un impacto masivo en las vidas.

Y ante ello, expuso que la gente deberá estar ahí para poder mejorar las experiencias de las personas, no para reemplazar las conexiones humanas, la música o la narrativa, sino que ayude a mejorar las expresiones humanas.