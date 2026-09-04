$!Llama Justin Trudeau a jóvenes a construir su liderazgo desde hoy

El ex Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, hizo un llamado a los jóvenes a no dejar que les digan que son los líderes de mañana, sino que a partir de ahora asuman el liderazgo.
Ante miles de jóvenes que asisten al encuentro México Siglo XXI, convocado por la Fundación Telmex Telcel, detalló que ser llamados los líderes del mañana es algo condicional, que si juegan de manera correcta, algún día tal vez puedan llegar a ser líderes.
“No dejen que nadie les diga qué es lo que tienen que hacer, no necesitamos que sean los líderes del mañana, sino que sean los líderes justo en este momento”, asentó.
Ante ello, consideró que una clave es que no esperen a cambiar el mundo a futuro, sino trabajar para transformarlo ahora y ocurrirá cuando tomen acciones para ello.
Trudeau expuso que lo que se necesita de esta generación es un desafío a las reglas, de cómo se genera la convivencia, cómo se trabaja y asumir que el control debe estar en manos de todo, no en unos cuantos.
Además, planteó a los jóvenes a estar abiertos en las diferencias, a la gente que piensa diferente, no sentirse amenazados y sí ser curiosos sobre esas diferencias.
“La mejor inversión que pueden hacer es ser abiertos, ser curiosos con el mundo, buscar lo que les hace felices y encontrar a gente que sean diferentes a ustedes, porque lo que van a encontrar es que frente a todas nuestras diferencias, lo que nos hace iguales es la humanidad”, manifestó
Uno de los grandes desafíos al día de hoy, expuso, es sobre las decisiones que se deben tomar sobre el rol de la Inteligencia Artificial, va a haber un impacto masivo en las vidas.
Y ante ello, expuso que la gente deberá estar ahí para poder mejorar las experiencias de las personas, no para reemplazar las conexiones humanas, la música o la narrativa, sino que ayude a mejorar las expresiones humanas.
“Nosotros tenemos mucho camino por recorrer, pero la Inteligencia Artificial está siendo manejada por gigantes de la tecnología para crear dinero en lugar de fortalecer las capacidades para la gente corriente, que pueda tener más ingresos”, señaló.
La Inteligencia Artificial, añadió, puede crear gran riqueza en el mundo, y la gente, desde líderes políticos hasta sociedad, deben asegurar que todas las personas reciban los beneficios de esa riqueza.
“Las riquezas que generará las tecnologías será astronómica, pero debe usarse para mejorar las condiciones de vida de las personas”, asentó.
Pero recordó que pese al avance tecnológico, no hay que dejar de experimentar las conexiones humanas reales, porque la tecnología hace que se desconecten unos de otros, hace sentir cada vez menos importantes, vistos o menos valorados.
Y por ello, continuó, la gente es la que debe decir cómo conectarse, en lugar de caer en el punto de sentirse desplazados por la IA.