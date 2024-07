“Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más calificada al puesto, no llegara la persona que pasó años estudiando, preparándose para concursar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder que, irónicamente, es uno los argumentos de esta reforma. Es decir, se provocará lo que se intenta erradicar”, dijo.

“La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz, por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar, tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”, dijo durante la última sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia.

“La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Por eso, quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que pongan en el centro las necesidades de las víctimas, un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este Encuentro Nacional”, dijo.

Abuchean a diputado de Morena

En el evento también participó Óscar Cantón Zetina, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, órgano que será el encargado de elaborar el proyecto de reforma al Poder Judicial.

El diputado morenista fue abucheado durante el evento debido a que durante su discurso dijo que “el pueblo de México votó este 2 de junio a favor de una reforma al Poder Judicial”.

Ante gritos de “no es cierto”, el legislador tuvo que detener su discurso y pidió respeto a su intervención.

“No queremos de ninguna manera eliminar o extinguir un poder. No es con gritos, no es con alaridos, no es con sombrerazos como vamos a hacer una mejor República, no es de esa manera. Es de una manera inteligente, pacífica, argumentativa, paciente, como lo hizo el pueblo de México, al elegir el 2 de junio que la coalición sigamos haciendo historia tenía que seguir gobernando este en este país”, reiteró.

Durante el encuentro de clausura también estuvieron presentes la diputada Marcela Guerra Castillo, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Alejandro Ramos, fiscal general de Justicia Militar, así como la ministra Loretta Ortiz Ahlf y los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.