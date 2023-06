Como pocas veces en las esferas del Gobierno y tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al invalidar la segunda parte del “Plan B” de Andrés Manuel López Obrador, la Senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, llamó a los legisladores de la Cámara de Diputados y de Senadores a hacer una autocrítica de su trabajo legislativo y los acusó de llevar procesos atropellados.

“Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de la cámaras. ¿Cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y los procesos legislativos para no tener que enfrentar invalidez por procesos legislativos? Para que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado, pero como el proceso estuvo muy atropellado, pues no se siguió un proceso limpio y transparente en ambas cámaras”, declaró la Ministra en retiro a Radio Fórmula.

Olga Sánchez Cordero recordó que en sus 21 años de experiencia en la Suprema Corte, ella y los demás ministros invalidaron procesos legislativos cuando no se siguieron todos los reglamentos al interior de los diversos congresos de los estados, incluso del Congreso federal.