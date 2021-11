CIUDAD DE MÉXICO._ “Es una indignación a la que no sólo me uno, sino también al hecho de que se tomen medidas y sanciones para no dejar pasar estas cosas que tanto lastiman a la sociedad sinaloense”, dijo la Senadora Imelda Castro Castro, quien hizo un pronunciamiento en la más alta tribuna del país para condenar la apología del feminicidio realizada en una fiesta de Halloween en Culiacán.

Su expresión ante el Pleno de la Cámara de Senadores, donde se escucharon otras voces de condena, como la de la senadora Malú Mícher Camarena, coincidió con la declaración de la titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, Tere Guerra Ochoa, quien advirtió que “la apología de la violencia de las mujeres no debe darse en ningún recinto, sea público o privado”.

Igualmente celebró que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa haya iniciado de oficio la carpeta de investigación CLN/AEVMTG/8981/2021, por apología del delito y lo que resulte por haber simulado con decoración en una fiesta, actos de violencia contra las mujeres.

“En Culiacán, Sinaloa, la ciudad capital de mi estado, se realizaron algunas expresiones de decoraciones, etcétera, en un espacio de fiestas, haciendo apología del delito de feminicidio, lo que generó la indignación de jóvenes y mujeres y de organizaciones y activistas”, dijo desde su escaño en la cámara alta la legisladora sinaloense.

Castro Castro aprovechó su participación para pedir, desde el Senado de la República, que se apoyen las medidas y políticas en favor de la paz y la lucha por tener una vida libre de violencia para las mujeres.

La Senadora concluyó su participación haciendo un reconocimiento y respaldando las acciones del nuevo gobierno de Rubén Rocha Moya, quien tuvo el acierto, a propósito de estos temas, de crear en Sinaloa la Secretaría de la Mujer.