La activista señaló que lo único que han traído estos modelos de ”desarrollo” son violencia y conflictos entre ciudadanos y pueblos, por lo que este nuevo proyecto que el gobierno federal pretende implementar no mejorará en nada el desarrollo de los pueblos istmeños, al contrario las afectaciones por cambio climático se sentirán aun más.

“Hoy venimos a exigirle al gobierno retorno seguro, llevamos muchos días fuera de casa, dejamos todo allá, nuestra vida, y no es posible que no podamos volver, porque el gobierno no ha sido capaz de garantizar nuestra seguridad”, refirieron.

Elliot Escobar, defensor de la agrupación “Sol Rojo” refirió que la lucha comunal en territorio istmeño se ha tornado violenta. Han asesinado a comuneros y también autoridades por oponerse a los megaproyectos.

No al parque industrial en el puente El Pitayal

Realizar este encuentro en Puente Madera no fue casualidad, en este territorio zapoteca, los hombres y mujeres han resistido a la instalación de uno de los 10 parques industriales que contempla el Corredor Interoceanico, y es que lo defienden porque es su vida y territorio.