Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”, fue trasladado durante la madrugada del 21 de noviembre de 2026 a la Ciudad de México y llevado esa misma mañana a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se desarrollan las diligencias ministeriales relacionadas con su captura en Guasave, Sinaloa.

El presunto jefe criminal fue extraído de Guasave en un helicóptero militar y después trasladado en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana a la capital del país, bajo un dispositivo especial de seguridad. En las inmediaciones de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) fueron desplegados elementos de infantería del Ejército Mexicano y de Fuerzas Especiales, encargados de resguardar el inmueble durante los procedimientos. La presencia de militares incluyó vigilancia en los accesos y los alrededores de la dependencia federal, donde el detenido quedó bajo intervención de las autoridades ministeriales.

En la FEMDO se realizan los procedimientos relativos a la puesta a disposición, la integración de los antecedentes de la investigación y la revisión de las órdenes judiciales existentes contra Meza Flores. Entre las diligencias que pueden practicarse figuran la identificación formal del detenido, una revisión médica para certificar su estado de salud, el registro de las condiciones en que fue entregado a las autoridades y la documentación de posibles lesiones. El presunto narcotraficante también debe ser informado de los delitos que se le atribuyen y de sus derechos, entre ellos contar con asistencia de un abogado y decidir si rinde declaración ministerial o se acoge a su derecho a guardar silencio, por lo que su presencia en la dependencia no implica necesariamente que haya declarado respecto a los hechos que se le imputan.

Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Meza Flores cuenta con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, así como con una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por asociación delictiva para distribuir drogas. Por la existencia de la orden de aprehensión, corresponde su puesta a disposición sin demora ante el juez que la libró, mientras que el procedimiento de extradición deberá seguir su propio trámite judicial. Las autoridades también deberán definir su eventual ingreso a un centro penitenciario federal, conforme a las determinaciones de la autoridad judicial competente.

La captura ocurrió la noche del 20 de noviembre de 2026, durante una operación de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN) en Guasave, donde el personal militar fue atacado por civiles armados. El despliegue desató enfrentamientos, bloqueos carreteros e incendios de vehículos en distintos puntos del municipio y sus alrededores, lo que provocó temor entre la población y obligó a suspender actividades, entre ellas un partido de beisbol profesional. Junto con Meza Flores fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización, y José “N”, señalado como operador financiero.

“El Chapo Isidro” figura en la lista de los diez fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), que ofrecía una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura. Las autoridades estadounidenses lo identifican como uno de los principales operadores del tráfico de drogas desde Sinaloa hacia ese país, con una estructura criminal que mantuvo presencia en el norte de la entidad durante años, y lo consideran uno de los objetivos prioritarios tanto del Gobierno de México como de Estados Unidos.