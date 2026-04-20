Llega representante comercial de EU a CDMX; Ebrard dice que se buscará ‘entendimiento’ en T-MEC

El Secretario de Economía, Marcelo Ebrard, confió en que México llegará a un “entendimiento” con Estados Unidos para la renovación del tratado comercial que ambos países sostienen con Canadá, pues, dijo, están de por medio los trabajos de millones de personas y miles de empresas.

“Nosotros tenemos el 85 % de nuestro comercio con los Estados Unidos; somos el principal exportador e importador de los Estados Unidos. Nuestra opción preferencial tiene que ser, por sentido común, el buscar un entendimiento con Estados Unidos, porque si no, vamos a afectar a muchísimas empresas”.

“Tenemos que llegar a un entendimiento y, hasta la fecha, pues estamos dando pasos en esa dirección. Claro que siempre hay riesgos“, señaló en una publicación en redes sociales.

El Secretario dijo que la aspiración de la administración de Claudia Sheinbaum será proteger a las industrias y “lo que hemos construido (con EU)” en 40 años de tratado de libre comercio, durante las conversaciones previo a la revisión del tratado.

Se prevé que este lunes 20 de abril, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostenga una reunión con Claudia Sheinbaum después de la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Jamieson Lee Greer llegó el domingo a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y fue recibido por el Secretario Marcelo Ebrard, en el marco de la segunda ronda de conversaciones en torno al T-MEC.