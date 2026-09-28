Llega Ruffo a Ensenada para cumplir prisión domiciliaria

El ex Gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, arribó este lunes a su domicilio en Ensenada, Baja California, para cumplir la medida de prisión domiciliaria, luego de un traslado por tierra de más de 40 horas desde el Penal del Altiplano, en el Estado de México.

El recorrido abarcó 2 mil 800 kilómetros y se realizó bajo el resguardo de elementos de la Guardia Nacional, corporación que también quedó a cargo de la custodia del inmueble donde Ruffo Appel permanecerá bajo las reglas del resguardo domiciliario.

Al momento de su ingreso a la vivienda, al menos cuatro agentes de la Guardia Nacional se ubicaron detrás de él.

”Me siento bien”, declaró Ruffo Appel apenas entró a su casa.

Ante la presencia de simpatizantes, uno de los cuales le gritó “¡Ernesto, Dios te bendiga!”, el ex Gobernador expresó: “Debemos encontrarnos todos por ese amor a México”.

El abogado Juan Marcos Gutiérrez explicó, afuera del domicilio y acompañado por Verónica, una de las hijas del ex Mandatario estatal, que tanto Ruffo Appel como su familia estaban dispuestos a acatar las condiciones impuestas para el cumplimiento de la medida en su residencia.

El ex Gobernador enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la República por el delito de huachicol de combustibles.

La institución precisó que el cambio a prisión domiciliaria no modifica el proceso penal en curso en su contra.

El traslado se produjo tras un periodo en el que familiares y allegados denunciaron que se desconocía el paradero del ex Gobernador, luego de su salida del Penal del Altiplano rumbo a Ensenada.