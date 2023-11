“Ahora sí que para las casas si llega la ayuda, qué bueno; si no pues hay que salir adelante, a echarle ganas. Hice una galera para poder dormir ahí porque allá dentro no hay cómo”.

Un grupo de soldados busca sin éxito dónde pegar la calcomanía con que el gobierno controlará las 12 entregas. En la casa del señor Ever no quedó ni un muro. “Me la tumbó Otis”, resume él con resignación.

Los militares van acompañados por funcionarios públicos del gobierno estatal o de la Secretaría del Bienestar. En cada vivienda los funcionarios pegan una calcomanía con un calendario de 12 semanas y en cada entrega marcan con una X la semana correspondiente. Les hacen dos advertencias: si no hay nadie en la casa, no se entrega la despensa y si una vivienda no tiene calcomanía, tampoco.

Les entregan una caja con los productos y un par de canastillas con 24 huevos aparte.

Los militares piden a los habitantes que les esperen en sus domicilios, aunque estén inhabitables.

“Requerimos que el titular se encuentre en la casa, como le expliqué: si su casa fue destruida y usted se está refugiando, ocupo que nada más esté aquí para recibir y si usted quiere se vuelve a regresar” le explica uno de los soldados a una mujer afuera de su vivienda que se quedó sin techo.

Vista hermosa tras el paso de Otis en Acapulco

La colonia Vista Hermosa hace honor a su nombre por el paisaje que se mira desde las alturas. Está a solo unos kilómetros de la Diana Cazadora de la costera Miguel Alemán, 10 minutos en automóvil para llegar al Acapulco Dorado; pero parece mucho más distante.

Con viviendas construidas de materiales más endebles, desde ahí se alcanza a ver la belleza del Acapulco turístico, sin la sombra de los árboles que el huracán rasuró.

“Creo que ahora nos quedó más vista hermosa, cosas que no se veían estamos viendo ahora, porque el huracán se llevó todos los árboles”, dice con pesar la señora Norma Bello.

Otra de las vecinas, de nombre Beatriz, explica que no sabía nada de la entrega de canasta básica anunciada por el gobierno: “como no tenemos ni internet ni luz y estamos incomunicados, ahorita no estamos en redes sociales ni nada de eso, no sabíamos. Sí escuchábamos lo que decía la gente, pero para creer...”.

La mujer agradece la ayuda de los soldados. Después coincide con otra persona y le dice que los productos provienen de los recursos de todos.

Un par de niños, de unos 9 y 3 años, explican que viven en la casa de láminas y polines que está a unos metros, pero por el momento no está su mamá, así que les dejó su credencial de elector por si hacía falta y así consiguen que los militares les entreguen su despensa.

Sentada en el patio de su casa, la señora Petra Crucillo Castro relata que desde hace dos años le diagnosticaron retinosis pigmentaria, por eso casi no ve. Vive con su hija que estudia la secundaria y su esposo que se dedica a la albañilería. El huracán, dice, le sorprendió por completo. No sabía que iba a haber huracán.

Agradece que los militares le lleven las despensas porque por su enfermedad en la vista se le dificulta bajar a formarse cuando llega algún camión con víveres a su colonia.

“Mi niña es la que me está jalando, ‘mamá, vamos’, porque por su edad a ella no le quieren dar las despensas, así que tengo que ir, hasta me caí —dice y muestra una herida en su codo izquierdo—. Y en otra ocasión, añade, se desmayó en su camino por despensas.

“Ahora no será necesario correr”, celebra.

Mientras los militares caminan por esta colonia que todavía no tiene luz ni agua tras el huracán, un joven que limpia su motocicleta se acerca para pedir que no se olviden de ellos.

“A ver si mandan seguridad. En la noche, sin luz, por aquí nada más se oyen los balazos: tatatatata”.