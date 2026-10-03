$!Lleva Marina despensas y agua a comunidades afectadas de Sinaloa y Sonora

CDMX._ La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informa que, continúa fortaleciendo las acciones implementadas mediante el Plan Marina, en el litoral del Pacífico, con el despliegue de capacidades aéreas, terrestres, marítimas y logísticas destinadas a garantizar el abastecimiento de insumos básicos y brindar auxilio oportuno a las comunidades afectadas por fenómenos hidrometeorológicos. En Sonora, la Segunda Región Naval, con sede en Guaymas, mantiene activo el Plan Marina en su Fase de Recuperación ante las afectaciones ocasionadas por el paso del huracán “Polo”, mismo que concentró esfuerzos en aquellas localidades que presentan dificultades de acceso por vía terrestre. Como parte de estas acciones, personal de la Brigada de Respuesta a Emergencias (BRE), en coordinación con autoridades municipales de Guaymas, estableció un puente aéreo hacia la localidad de Adolfo de la Huerta, donde, mediante el empleo de una aeronave de la Armada de México, se realizó la entrega directa de 150 despensas y 460 litros de agua embotellada para abastecer a los habitantes de esta comunidad. Posteriormente, se efectuó un segundo puente aéreo hacia el ejido El Yaqui, municipio de Guaymas, donde personal naval entregó y distribuyó 50 despensas y 186 litros de agua embotellada en apoyo a los pobladores afectados.







Con estas operaciones, personal naval distribuyó durante ambos puentes aéreos un total de 200 despensas y 646 litros de agua embotellada, mediante el empleo coordinado de capacidades aéreas y terrestres para llevar ayuda humanitaria a las zonas afectadas que presentan dificultades de comunicación terrestre. Asimismo, como parte de las acciones de auxilio personal de la Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa, realizó la entrega de 600 despensas y 4,912 litros de agua potable embotellada en las instalaciones del Sistema DIF Municipal de Navojoa, destinadas a atender las necesidades de la población civil afectada por el paso del huracán “Polo”. Por otra parte, el Buque de Apoyo Logístico “Isla Tiburón” arribó a la Octava Zona Naval, con sede en Topolobampo, Sinaloa, donde personal naval efectuó el desembarque de mil 600 despensas, tres vehículos militares tipo Ural y más de 4 mil litros de agua potable, recursos destinados a fortalecer las capacidades logísticas y operativas para las labores de apoyo y atención a la población afectada en Sonora y Sinaloa.





