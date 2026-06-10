$!Llevan rostros de desaparecidos de Sinaloa al Viaducto de la Ciudad de México

A unas horas del inicio de la fiesta del Mundial 2026, una lona con las fotos de sinaloenses desaparecidos fue colocada en el Viaducto de la Ciudad de México junto a las de miles de personas que siguen sin ser localizadas en el País. El colectivo de buscadoras de Mazatlán, Por las Voces Sin Justicia, cuestionó al Gobierno que mientras el balón regresa al País, cuándo van a regresar sus desaparecidos.

“Hoy los rostros de nuestros desaparecidos fueron colocados en el Viaducto de la Ciudad de México junto a los de miles de personas que siguen haciendo falta en todo el País. Familias y colectivos de diferentes estados nos unimos en una misma exigencia”, reza el mensaje de las rastreadoras. “Mientras se preparan festejos, estadios y eventos internacionales, nosotras seguimos buscando a quienes no han regresado a casa. La lona de Sinaloa, junto a las de otros estados de la República, recuerda que detrás de cada fotografía hay familias que resistimos, una búsqueda que continúa y una ausencia que duele todos los días”.