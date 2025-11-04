Llevan sombreros ‘ensangrentados’ a San Lázaro por asesinato de Carlos Manzo

La sesión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión arrancó con un minuto de silencio por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, presidente municipal de Uruapan, Michoacán,

“El pasado sábado, fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, ex diputado federal y presidente municipal de Uruapan, Michoacán. Su pérdida representa un hecho profundamente lamentable para su comunidad y para todo México”, indicó Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de San Lázaro.

“En memoria de su trayectoria y como muestra de solidaridad con su familia y seres queridos, así como para todo el pueblo de Michoacán, solicito a las y los diputados guardar un minuto de silencio en memoria de Carlos Manzo Rodríguez”, agregó la diputada federal de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN).

Al finalizar el minuto de silencio, algunos legisladores gritaron “¡Viva Carlos Manzo!” y “¡Justicia!”, seguido por aplausos. Previamente, diputados del PRI llegaron al Salón de Plenos de San Lázaro, con sombreros blancos manchados de pintura roja, simulando sangre, en referencia al sombrero que caracterizaba al alcalde independiente.

Los legisladores priistas colocaron los sombreros “ensangrentados” sobre los micrófonos de sus curules. Además, los miembros de la bancada del PAN también colocaron velas de pilas y un cuadro en el que se veía un sombrero blanco, un limón y una mariposa monarca, en referencia a Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca asesinado en 2020; Bernardo Bravo, el líder limonero ejecutado hace unas semanas, y Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan asesinado el 1 de noviembre de 2025.