$!Lluvias en México han dejado 22 muertos y daños en varios estados

Las lluvias intensas registradas en 31 entidades de México en los últimos días han dejado en el País 22 muertos, según reportes preliminares. Este viernes, la Presidenta de México sostuvo una reunión virtual con gobernadoras y gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, las entidades más afectadas. “Nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y los gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, SICT, CFE, Gobernación, Bienestar y Protección Civil para atender la emergencia por las lluvias. Trabajamos para apoyar a la población, abrir caminos y restablecer el servicio eléctrico. Estamos atentos; seguiremos informando”, expuso la Mandataria en redes sociales. Las lluvias intensas de las últimas 24 horas han ocasionado daños en diferentes regiones del País e instituciones del Gobierno de México están coordinando acciones para fortalecer la atención a la población afectada.







En un comunicado, el Gobierno de México indicó que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las instituciones del Sistema Nacional de Protección Civil se encuentran atendiendo las contingencias. En un comunicado, se informó que de manera prioritaria, los esfuerzos se concentran en los estados de Veracruz, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla e Hidalgo donde se presentaron las mayores afectaciones. Además, las autoridades locales, con el respaldo del Gobierno de México, trabajan de forma conjunta en tareas de restablecimiento de servicios básicos y evaluación de daños. La Secretaría de la Defensa Nacional activó el Plan DN-III-E y la Secretaría de Marina el Plan Marina, con personal desplegado en apoyo a las comunidades afectadas.







Asimismo, brigadas operativas de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y las Misiones de Enlace y Coordinación de la Coordinación Nacional de Protección Civil, trabajan de manera articulada para reforzar las acciones estatales y municipales de prevención, atención y recuperación temprana. Se informó que en Veracruz se reportan 38 municipios con afectaciones, siendo los municipios de Álamo y Poza Rica los más impactados con 5 mil viviendas dañadas, de acuerdo con cifras preliminares. En la zona se registran corrientes desbordadas, derrumbes en vías alternas y deslizamientos de laderas. Ante esta situación, se han habilitado seis refugios temporales, en los que actualmente se brinda atención y resguardo a 523 personas.







En Querétaro, las autoridades reportan cinco municipios con afectaciones, principalmente por el desbordamiento del río Jalpan, deslaves y derrumbes carreteros. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes ya respalda las labores de limpieza y remoción de material. En San Luis Potosí, se registran 11 municipios afectados con derrumbes en cerros y el desbordamiento de los ríos Axtla y Moctezuma. En tanto que, en Puebla, 26 municipios presentan daños derivados de deslizamientos y anegaciones; además, una escuela y un hospital en Huauchinango fueron atendidos de manera inmediata. Debido a las fuertes lluvias y rachas de viento, se presentaron afectaciones en el suministro eléctrico en distintos horarios y regiones de los estados Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, donde, hasta el momento, se han visto afectados 320 mil 383 usuarios, de los cuales 148 mil 524 ya cuentan nuevamente con el suministro eléctrico, lo que representa un avance del 46.36 por ciento.





