$!Lluvias han dejado 41 muertos y severas afectaciones en 5 estados de México

Las lluvias en el País han dejado hasta la tarde de este 11 de octubre un saldo de al menos 41 personas fallecidas, en los estados de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Querétaro. En el corte de las 17:00 horas, el Sistema Nacional de Protección Civil indicó que en Hidalgo se contabilizaron 16 víctimas; en Veracruz, 15; en Puebla, 9; y una más en Querétaro, producto de inundaciones, deslaves y otras afectaciones, tras las precipitaciones intensas de los últimos días.

Asimismo, el SNPC indicó que se mantenían las labores de búsqueda de 27 personas no localizadas, “con acompañamiento y apoyo a sus familias”. También señaló que había 79 mil 331 conexiones sin electricidad, del total de 241 mil 52 que se quedaron sin el servicio en Hidalgo, Puebla, Veracruz, Querétaro y San Luis Potosí, así como más de mil kilómetros dañados la red carretera federal.

El Sistema Nacional de Protección Civil agregó que con el Plan DN-III-E, 5 mil 400 elementos de las Fuerzas Armadas se encontraban desplegados en las zonas inundadas y que se habían instalado albergues temporales en Puebla y San Luis Potosí. El SNPC también informó 37 municipios con afectaciones y daños en Puebla; 13 en Hidalgo; 7 en Querétaro; 6 en Veracruz y 5 en San Luis Potosí. “Están listas para distribución 9 mil 968 despensas y 117 mil litros de agua embotellada, con el compromiso de atender de manera prioritaria a las comunidades más afectadas”, sostuvo.

“Con la Gobernadora de Veracruz y gobernadores de Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, así como autoridades del Gobierno federal, nos reunimos para actualizar afectaciones y necesidades en cada municipio”, escribió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en redes sociales este sábado. “La Coordinación Nacional de Protección Civil hará un resumen y nos reuniremos nuevamente hoy a las 7:00 p.m. Nuestra solidaridad y apoyo a todas las personas que perdieron un familiar; a la población damnificada no le faltará nada. Están desplegados integrantes y equipos del Gobierno de México para la apertura de caminos y atención a las comunidades”. La tormenta Raymond se degradó a depresión tropical previo a su impacto la tarde del 11 de octubre en Baja California Sur, según anunció, el mismo día, la Comisión Nacional del Agua.