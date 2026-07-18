Localizan 10 cuerpos en tres municipios de Zacatecas; buscan a responsables

El secretario general del gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que fueron localizados los cuerpos sin vida de diez personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto.

“La Fiscalía General de Justicia del Estado me ha informado que, hace unos momentos, fueron localizados los cuerpos sin vida de diez personas en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto”, escribió en redes sociales.

Comentó que, de manera inmediata, las instituciones que integran la Mesa Estatal de Construcción de Paz desplegaron un operativo de seguridad en cada uno de los puntos, con el propósito de dar con las personas responsables y fortalecer la presencia de las corporaciones en la zona.

Informó que el Grupo de Inteligencia Operativa sesionará de manera extraordinaria para dar seguimiento a estos hechos, con la participación del Comandante de la Quinta Región Militar y de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

“Aunque en los últimos años este tipo de hechos se ha reducido de manera significativa como resultado de la coordinación entre las instituciones de seguridad, un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado. Por ello, se fortalecerán las acciones de inteligencia, investigación y coordinación operativa para evitar cualquier retroceso en los avances alcanzados”, añadió.

Aseguró que, una vez concluida la reunión del Grupo de Inteligencia Operativa, las autoridades competentes brindarán información adicional conforme lo permitan las investigaciones en curso.

“Hacemos un llamado a la población a mantenerse informada exclusivamente a través de los canales oficiales y a permitir el libre tránsito de las unidades de seguridad y de emergencia que participan en los operativos”, indicó el funcionario.

Violencia en Zacatecas

El pasado 7 de julio, Benjamín Medrano Quezada, ex alcalde del municipio de Fresnillo, Zacatecas, fue asesinado

En un comunicado, el municipio de Fresnillo lamentó su fallecimiento.

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz”.

Medrano Quezada, también coordinó la Feria Nacional de Zacatecas y en 2019 fue acusado de desviar más de 60 millones de pesos mediante la realización de ese evento.

En aquella ocasión, Medrano aseguró que era una acusación “infundada y de mala fe”.

“Solo quieren generar controversia con la que confundir a la gente ensuciando mi nombre”, dijo.