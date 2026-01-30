$!Localizan 24 cuerpos en 12 fosas clandestinas en Baja California durante operativo de tres semanas

Autoridades estatales y colectivos de búsqueda localizaron 24 cuerpos distribuidos en 12 fosas clandestinas en la colonia Miguel Alemán, en el Valle de Mexicali, Baja California, durante un operativo permanente que inició el 8 de enero pasado y se extendió hasta finales del mes.

El hallazgo se registró en una zona aledaña a San Luis Río Colorado, Sonora, a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos.

La Fiscalía General del Estado de Baja California, encabezada por María Elena Andrade Ramírez, confirmó que las labores de búsqueda se realizaron en coordinación con la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Baja California, autoridades de los tres niveles de gobierno y colectivos de familiares de personas desaparecidas.

Jorge Alberto Aguirre Carbajal, comisionado local de la CLB, detalló que el operativo se desplegó por instrucción de Marina del Pilar Ávila Olmeda, Gobernadora de Baja California.

Los trabajos de campo incluyeron el uso de maquinaria pesada, drones para reconocimiento aéreo, binomios caninos K9, herramientas manuales de excavación y personal operativo y psicológico permanente.

La CLB garantizó el traslado seguro de las familias participantes, además de suministrar alimentación, hidratación y apoyo logístico durante las jornadas de rastreo.

Según información difundida por el periodista Alberto Sánchez Mares, autoridades y colectivos que participaron en las labores no descartaron la posibilidad de localizar más restos humanos en la zona, debido a las características del sitio.

Hasta este viernes 30 de enero, se habían localizado 12 fosas clandestinas con 24 cuerpos, según reportes de medios locales y estatales.

La FGE conformó un equipo interdisciplinario forense integrado por siete criminalistas de campo, una arqueóloga, un odontólogo forense, 30 genetistas y un perito en balística para el procesamiento de las fosas clandestinas y la identificación de las víctimas.

Andrade Ramírez informó que se logró extraer 15 perfiles genéticos de los restos localizados, lo que podría equivaler a 15 personas, aunque esta cifra no se confirmó oficialmente debido a que algunos restos se encontraban carbonizados, lo que complejiza el proceso de identificación.

La titular de la FGE reveló que mediante cruces de ADN se identificaron preliminarmente a 6 de los 22 cuerpos localizados hasta el 28 de enero, con base en la comparativa de perfiles genéticos de los restos con la base de datos de la institución.

No obstante, las identidades y fechas de desaparición de las víctimas no se dieron a conocer públicamente, ya que las familias serán notificadas una vez que se confirme oficialmente la información por escrito del Instituto de Ciencias Forenses.

Andrade Ramírez explicó que gran parte de los cadáveres estaban carbonizados y algunos de los cuerpos podrían tener más de cuatro años sepultados, lo que dificulta el proceso de identificación.

La Fiscal no descartó la posible participación de policías municipales en estos hechos, al recordar que en 2025 fueron detenidos tres agentes y en 2026 otros tres más, todos vinculados a desapariciones. Las investigaciones apuntaron a agentes que prestaban servicio en el Valle de Mexicali y la Zona Centro.

“Todos tenemos esas preguntas: ¿cómo pueden estar excavando esas tumbas clandestinas, excavar en la tierra para ocultar cuerpos? Esos cuerpos salen de algún lugar, de alguna cajuela de algún vehículo compacto, pickup”, expresó la titular de la FGE durante una conferencia de prensa.

Añadió que las autoridades actuarán “a tope, donde tope y caiga quien caiga”, sin permitir que se exponga a la gran mayoría de la corporación que se dedica a cuidar y proteger a la sociedad por unos cuantos.

La colonia Miguel Alemán ha sido identificada desde años anteriores como un punto de alta incidencia en casos de desaparición. En 2023, en una zona hacia el sur de la colonia, se localizaron 22 cuerpos en distintas fosas clandestinas, dos de ellos con características que permitieron su identificación preliminar.

El área se encuentra en proceso de restauración y está a cargo de Pro Natura Noroeste, con guardabosques responsables de la vigilancia.

El colectivo Buscando en San Luis R.C., Sonora, liderado por Mónica Espinoza, participó en las labores de búsqueda junto con el colectivo Célula de Búsqueda e Investigación en Desaparición Forzada Baja California, así como elementos de corporaciones policiacas y militares.

Espinoza ha buscado a su hijo desaparecido desde hace varios años y se integró como dirigente del colectivo en 2023, cuando se unió con algunas compañeras que enfrentaban la misma situación.

El operativo en la colonia Miguel Alemán se registró en un contexto de violencia que continúa afectando a Baja California. Según estadísticas oficiales de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad, durante 2025 la entidad registró mil 783 muertes violentas, lo que representó una reducción de 26 por ciento en comparación con las 2 mil 408 registradas en 2024.

Tijuana y Tecate fueron los municipios con reducciones más marcadas, mientras San Quintín y San Felipe cerraron al alza.

En cuanto a las desapariciones, datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas indican que el municipio de Tijuana pasó de mil 494 casos en mayo de 2024 a 2 mil 500 casos en mayo de 2025, lo que representa un aumento de mil 096 personas desaparecidas en un año.

El 2024 fue el año con mayor concentración de casos de desaparición en la entidad, con 810 personas que continúan desaparecidas.



Hallan 4 cuerpos carbonizado en camioneta incendiada en Tijuana

Al hallazgo de las 12 fosas clandestinas se suma el de cuatro cuerpos carbonizados encontrados la madrugada del pasado 29 de enero en Tijuana, Baja California.

Los restos fueron localizados al interior de una camioneta incendiada en la calle San Quintín, en la colonia El Pípila.

El hallazgo se registró tras un reporte atendido alrededor de las 04:45 horas, cuando autoridades acudieron al sitio tras recibir el aviso de un vehículo en llamas.