Localizan a 11 jóvenes privados de la libertad en Nogales, Sonora

Tras permanecer privados de su libertad y en medio de protestas de sus familiares, once adolescentes, de entre 15 y 17 años de edad, fueron localizados con vida la noche de este sábado en la colonia Pueblitos, en Nogales, Sonora.

Los adolescentes, a quienes se les vincula presuntamente con grupos locales conocidos como “macheteros”, presentaban signos de violencia. Tras el rescate, agentes policiales sitiaron el lugar. Sin embargo, hasta el momento el personal de la FGJE no se ha pronunciado sobre estos hechos.

La localización se registró alrededor de las 21:00 horas sobre la calle Mariano Monteverde. De acuerdo con medios locales, las víctimas fueron encontradas desnudas, rapadas y con huellas de tortura.

El grupo responsable de la privación ilegal de la libertad dejó una cartulina con un mensaje dirigido a los padres de familia. Familiares de los menores desaparecidos e integrantes de colectivos se habían manifestado afuera de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Este secuestro se enmarca en recientes ataques en la ciudad. Apenas el 23 de abril, un joven de 17 años fue hospitalizado luego de recibir un machetazo en la cabeza, y días antes, el 20 de abril, dos menores de 16 años fueron detenidos por agredir con piedras y machetes a un hombre de 51 años.