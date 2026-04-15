$!Localizan cinco fosas clandestinas con 10 osamentas humanas en La Paz, Baja California Sur

El colectivo Búsqueda x La Paz informó que localizó cinco fosas clandestinas con un total de 10 osamentas humanas en un predio del Cajoncito en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. El hallazgo se dio el pasado 5 de abril; sin embargo, no fue hasta el pasado 11 que se concluyó con el procesamiento de las fosas.

De acuerdo con el colectivo, de las 10 osamentas encontradas, 9 son posibles masculinos y 1 probable femenina, las cuales se encontraron de la siguiente forma: ● Fosa 1: doble (posibles masculinos). ● Fosa 2: doble (posibles masculinos). ● Fosa 3: triple (posibles masculinos). ● Fosa 4: doble (posibles masculinos). ● Fosa 5: individual (posiblemente femenina). La localización de las fosas se dio durante una jornada de búsqueda en conjunto con el grupo Búsqueda X La Paz, Comisión Estatal de Búsqueda y Fiscalía de Desaparecidos. Tras el hallazgo, se acordonó la zona para realizar los trabajos de procesamiento. Elementos de la Guardia Nacional y la Marina establecieron la seguridad perimetral.