$!Localizan cinco fosas clandestinas con 10 osamentas humanas en La Paz, Baja California Sur

El colectivo Búsqueda x La Paz informó que localizó cinco fosas clandestinas con un total de 10 osamentas humanas en un predio del Cajoncito en la ciudad de La Paz, Baja California Sur.
El hallazgo se dio el pasado 5 de abril; sin embargo, no fue hasta el pasado 11 que se concluyó con el procesamiento de las fosas.
De acuerdo con el colectivo, de las 10 osamentas encontradas, 9 son posibles masculinos y 1 probable femenina, las cuales se encontraron de la siguiente forma:
● Fosa 1: doble (posibles masculinos).
● Fosa 2: doble (posibles masculinos).
● Fosa 3: triple (posibles masculinos).
● Fosa 4: doble (posibles masculinos).
● Fosa 5: individual (posiblemente femenina).
La localización de las fosas se dio durante una jornada de búsqueda en conjunto con el grupo Búsqueda X La Paz, Comisión Estatal de Búsqueda y Fiscalía de Desaparecidos.
Tras el hallazgo, se acordonó la zona para realizar los trabajos de procesamiento. Elementos de la Guardia Nacional y la Marina establecieron la seguridad perimetral.
El pasado 22 de marzo, el grupo de búsqueda localizó cuatro fosas clandestinas, también en El Cajoncito, con un total de 6 osamentas humanas, todas posiblemente masculinas.
Mientras que, a principios de marzo, encontraron cinco fosas clandestinas con al menos 11 segmentos humanos expuestos en las inmediaciones del tramo carretero transpeninsular Zaragoza–La Purísima, en el municipio de Comondú.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en Baja California Sur hay al menos mil 180 personas desaparecidas o no localizadas. De ellas, mil 10 son hombres, 169 son mujeres y 1 no está determinado.
Los municipios con mayor número de desapariciones son Los Cabos, La Paz y Comondú.
Suman 132 mil registros de personas desaparecidas en México
El gobierno de Claudia Sheinbuam informó el pasado 27 de marzo que México cuenta con 132 mil 534 registros de personas no localizadas o desaparecidas de 1952 a la fecha. De estos, 46 mil 742 casos no tienen datos completos para seguir con su búsqueda, aunque se mantienen en la plataforma nacional.
En tanto, en 40 mil 308 casos se han podido comprobar actividades posteriores a la fecha de desaparición, como altas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), cambios de domicilio en el Instituto Nacional Electoral (INE) o matrimonios. En estos registros, 5 mil 269 pertenecen a personas que ya fueron encontradas y que cuentan con una “prueba de vida” o de fallecimiento.
Las autoridades federales señalaron que la Comisión Nacional de Búsqueda ha registrado 394 mil 645 casos a partir de la creación del registro nacional en 2018; aunque están incluidos registros de 1952 a la fecha. De ese total, 262 mil 111 personas, un 66 por ciento, se encuentran como localizadas y de esta cifra un 92 por ciento, 240 mil 211, fueron localizadas con vida.