$!Localizan cinco fosas clandestinas con segmentos humanos en Comondú, Baja California Sur

Colectivos de búsqueda y autoridades estatales localizaron cinco fosas clandestinas con al menos 11 segmentos humanos expuestos en las inmediaciones del tramo carretero transpeninsular Zaragoza–La Purísima, en el municipio de Comondú, Baja California Sur. De acuerdo con el colectivo Búsqueda x La Paz, el hallazgo fue posible tras recibir una llamada anónima que alertó sobre la posible presencia de restos en la zona, por lo que personas buscadoras y autoridades se trasladaron al lugar. La Procuraduría General de Justicia del Estado informó que, como resultado de la jornada, se localizaron cinco inhumaciones clandestinas y 11 restos óseos expuestos. Tras el hallazgo, el área fue acordonada para preservar la escena y permitir el procesamiento de los indicios por parte de especialistas forenses.

“La suma de esfuerzos y el incansable trabajo de las madres buscadoras y los colectivos de búsqueda de La Paz y Comondú permitieron hoy un avance significativo en las tareas de localización en nuestro estado”, señaló la dependencia. La seguridad estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban los trabajos de búsqueda y levantamiento de evidencias. Autoridades y colectivos indicaron que, una vez que Servicios Periciales concluya el procesamiento de las fosas, se podrá determinar si existen prendas u otras características que permitan avanzar en la identificación de los restos localizados.