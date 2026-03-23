Localizan con vida a siete electricistas desaparecidos en Matehuala, San Luis Potosí

Las autoridades de San Luis Potosí localizaron con vida el 23 de marzo de 2026 a los siete electricistas originarios de Cárdenas que habían sido reportados como desaparecidos el 21 del mismo mes y año, tras perder contacto con sus familias mientras se desplazaban por la carretera 57, a la altura del kilómetro 8 en el municipio de Matehuala. Los trabajadores, empleados de la empresa Galmar, dedicada a servicios de construcción y electricidad, fueron hallados en el mismo municipio donde se reportó su ausencia y trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí.

Los siete hombres, con edades de entre 19 y 38 años, habían salido desde el 16 de marzo de 2026 para realizar trabajos eléctricos en distintos puntos del altiplano potosino. La última comunicación con el grupo ocurrió la mañana del 21 del mismo mes y año, cuando informaron a sus familias que se encontraban de regreso por la carretera Matehuala-Cárdenas. A partir de ese momento, los teléfonos dejaron de responder. Un elemento que elevó el nivel de alerta fue la localización de una grúa utilizada por el grupo, encontrada abandonada, circunstancia que llevó a las autoridades a contemplar la posibilidad de una privación ilegal de la libertad.

Los trabajadores localizados fueron identificados como Ángel Daniel Pérez López, Miguel Ángel Pérez Olivo, Jaciel Zapata García, Omar Godoy Galván, Said Hernán Olvera, Celso López González y Macario Torres Castillo. Varios de ellos forman parte del equipo de fútbol Deportivo Cali FC, agrupación que también difundió a través de sus redes sociales un llamado para apoyar la búsqueda.

La denuncia formal fue presentada ante la institución el 21 de marzo de 2026. Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) de San Luis Potosí, informó que de inmediato se activó un operativo encabezado por la Policía de Métodos de Investigación y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP). Al dispositivo se sumaron 620 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Policía Estatal y la Guardia Nacional, según confirmó Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del estado. El operativo incluyó recorridos terrestres con vehículos todoterreno y patrullas, así como operaciones aéreas con tres helicópteros en la región del altiplano potosino y zonas limítrofes con Nuevo León.

El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, confirmó que los siete trabajadores no presentaban daño físico tras ser sometidos a una valoración médica. Alrededor de las 13:00 horas del 23 de marzo de 2026, los familiares de los electricistas confirmaron el reencuentro, poniendo fin a más de 48 horas de incertidumbre. El Gobierno Municipal de Matehuala reconoció la coordinación entre las instancias de seguridad y procuración de justicia que hizo posible la localización, y exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Los trabajadores fueron trasladados a la base operativa de la Guardia Civil Estatal luego de su hallazgo. La FGE informó que se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias tanto de la desaparición como de la posterior localización, y señaló que en las próximas horas se daría a conocer mayor información al respecto.

El caso se desarrolló en el municipio de Matehuala, ubicado en la zona limítrofe con el estado de Nuevo León, región que las autoridades han identificado como un corredor de ingreso de organizaciones criminales. En febrero de 2026, el Congreso local aprobó la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, instancia orientada a fortalecer las capacidades de investigación, atención a víctimas y búsqueda inmediata en San Luis Potosí.