$!Localizan cuerpo de Zaira, estudiante de la Universidad del Mar en Huatulco, Oaxaca; exigen justicia

Estudiantes de la Universidad del Mar salieron a marchar sobre la Carretera 200 y dentro de las instalaciones de dicha casa de estudios.

“Se identificó que la víctima era estudiante de la Universidad del Mar (UMAR) y originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz”, confirmó la Fiscalía.

El cuerpo de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, estudiante del primer semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar, fue localizado sin vida en un domicilio ubicado en el sector H3 de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, por lo que se activaron los protocolos de actuación ministerial, pericial y policial.

Con pancartas y consignas, protestaron familiares, activistas y compañeros.

“¡Maestro, maestra, no seas indiferente, se mata a las alumnas en la cara de la gente!” ”¡Rectora, rectora, no seas indiferente!” ”¡Mujer escucha, esta es tu lucha!”, manifestaron.



Investigación en perspectiva de género

La Universidad del Mar indicó en un pronunciamiento exigió una actuación pronta, expedita y con perspectiva de género de las autoridades competentes para realizar las indagatorias necesarias y esclarecer los hechos.

“Reafirmamos nuestra postura de CERO TOLERANCIA a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y el compromiso de colaborar con las autoridades correspondientes. Reiteramos nuestro apoyo y respaldo institucional a la familia de nuestra estudiante”.

En tanto, la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca expresó su condena ante cualquier hecho de violencia que vulnere la vida de las estudiantes oaxaqueñas.

“Ante la muerte de Z.M.H.G., estudiante de la Universidad del Mar (UMAR), hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, se determinen esclarezcan los hechos y las responsabilidades ante estos sucesos”.

Respaldó el acompañamiento de la rectoría de la UMAR y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, daremos seguimiento a las investigaciones con apego a derecho y acceso a la justicia de la víctima y sus familiares.

“Enviamos nuestras condolencias y solidaridad a familiares de la alumna y a toda la comunidad estudiantil. Desde la SEP Oaxaca reiteramos nuestro compromiso de seguir implementando acciones que contribuyan a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias en contra de las estudiantes”.

Por su parte, la Sección 22 del SNTE-CNTE condenó el feminicidio de Hernández Gaspar.

“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y la comunidad universitaria. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos, una investigación exhaustiva con perspectiva de género y castigo a los responsables”.



Feminicidios en México bajan, dice Sheinbaum

El pasado 5 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno busca alcanzar la igualdad para niñas, jóvenes y mujeres mediante acciones de protección, autonomía y acceso a derechos, al señalar que “las mujeres no somos más, pero tampoco queremos seguir siendo menos”.