$!Localizan cuerpo de Zaira, estudiante de la Universidad del Mar en Huatulco, Oaxaca; exigen justicia

El cuerpo de Zaira Marbeli Hernández Gaspar, estudiante del primer semestre de la Licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad del Mar, fue localizado sin vida en un domicilio ubicado en el sector H3 de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, por lo que se activaron los protocolos de actuación ministerial, pericial y policial.
“Se identificó que la víctima era estudiante de la Universidad del Mar (UMAR) y originaria de Miahuatlán de Porfirio Díaz”, confirmó la Fiscalía.
Exigen justicia ante feminicidio
Estudiantes de la Universidad del Mar salieron a marchar sobre la Carretera 200 y dentro de las instalaciones de dicha casa de estudios.
Exigieron a las autoridades investigar el feminicidio de Zaira.
Con pancartas y consignas, protestaron familiares, activistas y compañeros.
“¡Maestro, maestra, no seas indiferente, se mata a las alumnas en la cara de la gente!” ”¡Rectora, rectora, no seas indiferente!” ”¡Mujer escucha, esta es tu lucha!”, manifestaron.
Investigación en perspectiva de género
La Universidad del Mar indicó en un pronunciamiento exigió una actuación pronta, expedita y con perspectiva de género de las autoridades competentes para realizar las indagatorias necesarias y esclarecer los hechos.
“Reafirmamos nuestra postura de CERO TOLERANCIA a cualquier tipo de violencia contra las mujeres y el compromiso de colaborar con las autoridades correspondientes. Reiteramos nuestro apoyo y respaldo institucional a la familia de nuestra estudiante”.
En tanto, la Secretaría de Educación Pública de Oaxaca expresó su condena ante cualquier hecho de violencia que vulnere la vida de las estudiantes oaxaqueñas.
“Ante la muerte de Z.M.H.G., estudiante de la Universidad del Mar (UMAR), hacemos un llamado a las autoridades correspondientes para que se lleven a cabo las investigaciones bajo el protocolo de feminicidio, se determinen esclarezcan los hechos y las responsabilidades ante estos sucesos”.
Respaldó el acompañamiento de la rectoría de la UMAR y, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, daremos seguimiento a las investigaciones con apego a derecho y acceso a la justicia de la víctima y sus familiares.
“Enviamos nuestras condolencias y solidaridad a familiares de la alumna y a toda la comunidad estudiantil. Desde la SEP Oaxaca reiteramos nuestro compromiso de seguir implementando acciones que contribuyan a prevenir, atender, sancionar y erradicar las violencias en contra de las estudiantes”.
Por su parte, la Sección 22 del SNTE-CNTE condenó el feminicidio de Hernández Gaspar.
“Expresamos nuestra solidaridad con su familia y la comunidad universitaria. Exigimos a las autoridades el esclarecimiento inmediato de los hechos, una investigación exhaustiva con perspectiva de género y castigo a los responsables”.
Feminicidios en México bajan, dice Sheinbaum
El pasado 5 de octubre, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno busca alcanzar la igualdad para niñas, jóvenes y mujeres mediante acciones de protección, autonomía y acceso a derechos, al señalar que “las mujeres no somos más, pero tampoco queremos seguir siendo menos”.
Durante la conferencia matutina de este lunes, en la que se presentó el balance de las acciones realizadas por la Secretaría de las Mujeres en los dos primeros años del Gobierno, la Presidenta destacó que los mil un Centros LIBRE han brindado más de 1.4 millones de servicios a 656 mil 344 mujeres y que el feminicidio registra una reducción de 36 por ciento en el promedio diario.
“Como primera mujer Presidenta siempre planteé que no llegué sola, y que el llegar a la presidencia como mujer no es, como pudiese haberse concebido, un esfuerzo personal. Claro que hemos luchado toda la vida, pero el que llegue una mujer tiene que ver con la lucha de las mujeres en nuestro País, internacional, pero principalmente en nuestro país”, afirmó.
La Presidenta también señaló que las mujeres tienen actualmente una mayor presencia en la educación, la vida pública y el empleo, y relacionó este avance con los programas sociales de su gobierno, en los que, dijo, las mujeres representan una parte importante de las personas