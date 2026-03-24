Localizan fragmentos óseos del 2014 en funeraria de Iguala, Guerrero

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa realizaron un recorrido en la funeraria El Ángel, en Iguala, Guerrero, acompañados por autoridades federales, como parte de las investigaciones en curso sobre el caso ocurrido en 2014. El inmueble permanece asegurado desde octubre de 2025 y colinda con instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

La diligencia incluyó la participación de una comisión de familiares, representantes de organizaciones de derechos humanos y funcionarios de instancias federales encargadas de la investigación.

En el lugar se han detectado diversas irregularidades administrativas y operativas, así como posibles vínculos anómalos con el Semefo. Entre los hallazgos reportados durante la visita destaca la existencia de cuerpos sin identificar, prendas de vestir y áreas bajo análisis pericial.

Uno de los elementos que generó mayor inquietud entre las familias fue la localización de una bolsa con fragmentos óseos fechados en 2014. Según se informó, dichos restos no cuentan aún con estudios genéticos que permitan su identificación.

Asimismo, autoridades indicaron la presencia de varios hornos crematorios en el inmueble, entre ellos uno que no contaría con registro oficial. También se observaron indicios de posibles procesos de combustión en distintas áreas.

En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan señaló que las autoridades federales reportaron el hallazgo de segmentos y un horno irregular, al referirse a este último como “clandestino”. Además, la organización destacó que en el sitio se identificaron múltiples anomalías relacionadas con el manejo de cuerpos.

Durante la visita, las familias expresaron su preocupación por la falta de claridad en torno a los hallazgos. En ese contexto, la organización dio cuenta de la desconfianza de los padres, quienes señalaron: “Tenemos experiencia de los engaños del gobierno”.

Los familiares también reiteraron su solicitud para que el análisis de los restos sea realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense, ante la falta de confianza en las instancias de gobierno. Además, reclamaron avances en otras líneas de investigación, incluyendo la entrega de información militar que, aseguran, sigue pendiente.