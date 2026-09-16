Localizan pescadores presunto torpedo frente a Ensenada; Marina lo asegura

Un grupo de pescadores localizó durante la mañana del 15 de septiembre un artefacto con características similares a las de un torpedo, a pocas millas de la costa de Ensenada, Baja California, en el Océano Pacífico.

El objeto quedó bajo resguardo de personal de la Secretaría de Marina.

El hallazgo ocurrió durante una jornada de pesca de marlin, cuando los tripulantes de la embarcación observaron el objeto flotando en el mar.

Según su versión, antes de contactar a las autoridades mexicanas utilizaron la radio para alertar a otras embarcaciones que navegaban en las inmediaciones.

Posteriormente, los pescadores se comunicaron con personal de la Semar y proporcionaron las coordenadas del punto donde se encontraba el artefacto.

Elementos de la Segunda Región Naval acudieron al sitio, aseguraron el objeto y lo trasladaron para su revisión y manejo.

Los pescadores decidieron reportar el hallazgo ante el riesgo de que el artefacto representara un obstáculo para embarcaciones comerciales, pesqueras o turísticas, en particular durante la navegación nocturna.

La Semar no había emitido una versión oficial pública respecto al hallazgo.

Información difundida de manera extraoficial señaló que se trataría de un torpedo de práctica o entrenamiento, aparentemente de salva y sin carga explosiva, por lo que no correspondería a un proyectil destinado a combate.

Versiones preliminares también indicaron que el artefacto podría pertenecer a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Sin embargo, esa procedencia no ha sido confirmada oficialmente, ni se ha descartado que el objeto haya llegado desde otro País.

Tampoco se ha precisado el punto exacto del hallazgo ni el tiempo que el artefacto habría permanecido en el mar.

Las imágenes y descripciones difundidas muestran características externas semejantes a las de un torpedo, un proyectil submarino autopropulsado que se lanza desde barcos o aviones y que emplea sistemas de guía acústica para impactar buques o submarinos.

La autoridad naval será la encargada de determinar las características, la procedencia y el posible riesgo del artefacto, así como de establecer el procedimiento para su aseguramiento definitivo o su disposición final.