Siete cuerpos sin vida fueron localizados en un camino que conduce a la localidad de La Guásima en el municipio de Acaponeta, en Nayarit.

En un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Nayarit, informó que recibió un reporte que le señalaba que dichos cuerpos se encontraban en las inmediaciones de la autopista Tepic–Mazatlán.

“De acuerdo con los primeros trabajos periciales, se trata de siete personas del sexo masculino, cuyos cuerpos se, encontraban envueltos en material de plástico color negro. Asimismo, los análisis preliminares establecen un tiempo aproximado de fallecimiento de entre una y tres semanas”, destacó la dependencia.

Añadió que contempla la posibilidad de que las víctimas hayan sido privadas de la vida en un lugar distinto al sitio del hallazgo y posteriormente trasladadas y abandonadas en ese punto; sin embargo, dicha hipótesis deberá ser corroborada mediante las diligencias correspondientes.

“Personal ministerial, de la Agencia de Investigación Criminal y de Servicios Periciales lleva a cabo los trabajos necesarios para establecer la identidad de las víctimas, determinar las causas de muerte y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, añadió.



Localización de fragmentos óseos en CDMX, Edomex y Morelos

La frontera de la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos es un punto clave para la búsqueda de personas desaparecidas, lo que quedó en evidencia a lo largo de esta semana, incluso mediante dos búsquedas simultáneas: en conjunto, reportaron más de 40 fragmentos de huesos humanos, hallados casi todos los días.

Las búsquedas metropolitanas —una a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y otra organizada por su homóloga de la capital— coincidieron en terrenos de las Lagunas de Zempoala, en Huitzilac, Morelos, punto muy cercano a la triple frontera. Si bien por un lado puede tratarse de una ampliación de esfuerzos, por otro se evidenció que persiste la falta de coordinación entre autoridades.

A los dos puntos de búsqueda los separaron seis kilómetros sobre la carretera Tres Marías (Morelos) – Santa Martha (Estado de México), cuyas sinuosas curvas dejan al descubierto zonas solitarias donde la vialidad da directamente a la profundidad del bosque, propicias para el ocultamiento.

A la mitad de ambos puntos, sobre la carretera se encuentra la reja de entrada al Parque Nacional Lagunas de Zempoala, que aún funciona pero luce semiabandonado. Creado por decreto federal el 27 de noviembre de 1936, el parque abarca 4 mil 790 hectáreas entre Ocuilan, Estado de México y Huitzilac, Morelos.

El punto específico donde se inició la búsqueda metropolitana —que, anunciada como tal, el jueves prácticamente no contaba con personal del Estado de México y de Morelos— es un bosque frondoso en el que alguna vez se comerciaron truchas. Tras la muerte de su dueño, fue abandonado y dejó tras de sí un paraje solitario de gran atractivo natural, pero que hoy solo alberga rastros de muerte.

“Está bien loco que esté tan chingón, y haya tanta muerte”, comenta una de las familiares mientras camina por las veredas estrechas, y en muchos puntos irregulares o accidentadas, del bosque. Desde el inicio de la búsqueda metropolitana, en las primeras horas del día —después de alrededor de hora y media de trayecto desde el centro de la Ciudad de México—, se había puesto de relieve que el lugar es de interés por ser abierto, sin rejas, accesos o seguridad.