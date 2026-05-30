$!Localizan sin vida a empresario joyero, desaparecido en Jalisco

“Lamentamos confirmar el fallecimiento del empresario joyero Jaime Arias García. La Fiscalía del Estado investiga el caso con rigor; se han solicitado peritajes que permitirán establecer la causa del deceso y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos”, señaló la dependencia estatal.

Fue visto por última vez en la colonia Centro en el municipio de San Gabriel, ingresó a varios establecimientos comerciales y posteriormente se perdió comunicación con él.

La Fiscalía de Jalisco confirmó el hallazgo sin vida del empresario joyero Jaime Arias García, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 26 de mayo.

El hallazgo se dio a conocer previo a una protesta que estaba prevista para este viernes en la Glorieta Minerva en Guadalajara.

De acuerdo con los primeros reportes, tras su desaparición fue hallado su vehículo con manchas de sangre.

Tras darse a conocer los hechos, el Centro Joyero Guadalajara envió sus condolencias a la familia y destacaron la trayectoria del empresario.

“Recordaremos con aprecio su calidad humana, su trayectoria y el legado que deja en quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo”.

Desde el 26 de mayo, la Cámara de Joyería de Jalisco denunció la desaparición y a través de un comunicado, exigieron al gobierno de Pablo Lemus intensificar la búsqueda del empresario joyero y denunciaron la inseguridad y violencia en la entidad.

“Hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades competentes para que se actúe con la máxima prontitud, coordinación y sensibilidad, brindando acompañamiento y apoyo integral a los familiares del señor Jaime Arias García, así como destinando todos los recursos necesarios para dar con su paradero”, pidió el organismo en días pasados.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante este lamentable acontecimiento que refleja la lamentable situación de inseguridad que persiste en distintas regiones de nuestro Estado y que vulnera la tranquilidad y seguridad de todas y todos los jaliscienses”.