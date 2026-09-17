Localizan sin vida a estudiante de medicina en Zapopan

Autoridades localizaron en la localidad de Nextipac, perteneciente al municipio de Zapopan, Jalisco, el cuerpo sin vida de Karla Margarita Pérez Jiménez, de 22 años de edad.

La joven, quien cursaba la carrera de medicina, permanecía en calidad de desaparecida desde el 14 de septiembre de 2026, fecha en que sus familiares perdieron contacto con ella.

El hallazgo ocurrió durante las labores de búsqueda en la Avenida Nextipac, en las inmediaciones del cruce con la Avenida Cucba.

En el sitio, corporaciones de seguridad ubicaron una motocicleta incendiada y, a un costado del vehículo, el cadáver de Pérez Jiménez.

Pérez Jiménez era originaria de Irapuato, Guanajuato, entidad desde donde se trasladó a Guadalajara con el objetivo de realizar sus estudios universitarios.

Su última ubicación confirmada con vida se registró en la Colonia Prados Vallarta, para posteriormente ser vista en Nextipac, situación que detonó movilizaciones y marchas organizadas por sus allegados en el Estado de Guanajuato para exigir su localización inmediata.

El hermano de la víctima confirmó el deceso mediante un mensaje público en el que agradeció el respaldo ciudadano durante el proceso de búsqueda.

“Con profundo dolor en el corazón, quiero comunicar que mi hermana ha fallecido”, declaró, al tiempo que exhortó a la población a mantener la difusión de fichas de localización respecto a personas desaparecidas.

La Fiscalía del Estado de Jalisco no ha emitido hasta el momento información oficial respecto a las líneas de investigación que seguirá para esclarecer los hechos ocurridos en el municipio de Zapopan.