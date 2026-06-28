Localizan sin vida a un menor en León, Guanajuato; suman 6 casos en 2026

La localización sin vida de Alejandro de Jesús Negrete Cuellar, de 16 años de edad, elevó a seis el número de menores y adolescentes cuya muerte violenta es investigada por la Fiscalía General del Estado en León, Guanajuato, durante lo que va de 2026.

Los casos registrados en los primeros meses del año reflejan que la violencia también ha alcanzado a niñas, niños y adolescentes, principalmente en ataques armados, enfrentamientos y homicidios múltiples ocurridos en distintos puntos del municipio.



Casos de menores asesinados en León

De acuerdo con un recuento de Zona Franca Noticias, entre enero y junio se han documentado seis víctimas menores de edad, cuyos casos permanecen bajo investigación ministerial para esclarecer las circunstancias en las que perdieron la vida.

El primer hecho ocurrió el 15 de febrero en la comunidad de San José del Consuelo, donde dos adolescentes de 13 y 15 años murieron durante una intervención de elementos de la Policía Municipal tras una riña entre pandillas.

El caso generó una fuerte controversia luego de que familiares acusaran a los policías de haber disparado contra los jóvenes y exigieran justicia mediante manifestaciones públicas.

Días después, también en febrero, un ataque armado dentro de una barbería de la colonia San Marcos dejó tres personas asesinadas, entre ellas un menor de edad cuya identidad y edad exacta no fueron dadas a conocer oficialmente.

Ese mismo mes fue confirmada la localización sin vida de Juan Diego Cruz Carrillo, de 16 años, quien previamente había sido reportado como desaparecido, por lo que, tras concluir las investigaciones iniciales, la Fiscalía desactivó su ficha de búsqueda.

Posteriormente, en mayo, un adolescente de 17 años figuró entre las cinco víctimas del multihomicidio registrado dentro de una vivienda de la colonia Cumbres de la Gloria, una de las masacres con mayor número de víctimas registradas este año en León.

Ahora, la muerte de Alejandro de Jesús se suma a este panorama.

El adolescente, de 16 años, desapareció el pasado 8 de junio y un día después la Fiscalía activó una Alerta Amber para intensificar su búsqueda.

Sin embargo, semanas más tarde su familia logró identificar oficialmente su cuerpo en el Servicio Médico Forense, donde permanecía sin ser reclamado.

La noticia fue confirmada por la Secundaria General No. 27 “Inés María Gasca Solórzano”, plantel donde cursó sus estudios y que publicó un mensaje de condolencias en redes sociales.

“Nos unimos a la pena que embarga a la familia de nuestro exalumno Alejandro Negrete por su irreparable pérdida. Deja una huella imborrable en los corazones de toda la comunidad 27. Que descanse en paz”, publicó la institución.



Investigan muerte de menor

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha informado el lugar donde fue localizado el cuerpo ni las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

Personas cercanas al caso señalaron que fue apenas en fechas recientes cuando los familiares pudieron identificar oficialmente los restos y comenzar los trámites para darle el último adiós

La investigación continúa abierta y serán las autoridades ministeriales quienes determinen las causas de la muerte de Alejandro y si existió la participación de terceros.

Con este caso, León acumula al menos seis menores de edad fallecidos en hechos que la Fiscalía investiga como posibles muertes violentas durante el presente año, una estadística marcada principalmente por ataques armados, desapariciones y hechos de alto impacto.



Menores asesinados en México

De acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, recabadas y analizadas por la organización civil México Unido contra la Delincuencia y Animal Político, el grupo de edad de 18 a 29 años concentra el mayor número de víctimas de asesinato en el país, siendo el rango de edad con mayor riesgo de morir por homicidio, muy por encima de la infancia y la adolescencia.

La comparación por sexenio muestra que el fenómeno no se redujo en los últimos seis años, incluso en el contexto del programa social Jóvenes Construyendo el Futuro. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2013-2018) se registraron 51 mil 653 homicidios de personas de entre 18 y 29 años. En el sexenio de López Obrador (2019-2024), la cifra escaló hasta 66 mil 731 víctimas. Esto implica 15 mil 078 asesinatos adicionales y un incremento de casi el 30 por ciento.

Ahora bien, el aumento de la violencia contra jóvenes no es nuevo ni reciente. La tendencia cobró fuerza entre 2015 y 2016, cuando se pasó de 6 mil 576 casos a 8 mil 187, una subida de casi el 25 por ciento en un año. De 2016 a 2017 el incremento fue todavía mayor: un 33 por ciento. En 2018, el último año del sexenio de Peña, la cifra alcanzó un máximo de 12 mil 269 jóvenes asesinados.