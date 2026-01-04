Localizan sin vida al empresario tequilero José Adrián Corona, secuestrado en Jalisco

El empresario tequilero José Adrián Corona Radillo, quien fungía como presidente de Grupo Corona, fue localizado sin vida el pasado 29 de diciembre en el municipio de Atenguillo, Jalisco.

El hallazgo ocurrió dos días después de que la víctima fue privada de la libertad por un grupo armado mientras viajaba con su familia hacia Puerto Vallarta, según confirmaron la Fiscalía del Estado de Jalisco y reportes de medios locales.

La Fiscalía estatal jalisciense corroboró que el cuerpo de Corona Radillo fue encontrado a un costado de la carretera en la misma demarcación donde ocurrió el plagio.

De acuerdo con los dictámenes forenses integrados en la investigación, sus restos presentaban múltiples huellas de violencia y al menos un impacto de bala, lesiones que causaron su muerte.

El cadáver fue entregado a sus familiares el jueves 1 de enero, tras completarse las diligencias de identificación oficial.

Los hechos se registraron el 27 de diciembre cuando el empresario, originario de Tonaya, Jalisco, circulaba en compañía de su pareja y sus hijos por la carretera que conduce a Talpa de Allende.

Al llegar al punto conocido como Crucero Volcanes, en Atenguillo, el vehículo fue interceptado por sujetos armados. Según los testimonios recabados por la autoridad, los agresores despojaron a la familia de teléfonos, relojes y otras pertenencias de valor antes de llevarse por la fuerza a Corona Radillo, dejando a sus acompañantes en el lugar.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que, durante los días en que el empresario permaneció desaparecido, no se registró ninguna comunicación por parte de los captores para exigir rescate, lo que ha llevado a las autoridades a fortalecer diversas líneas de investigación sobre el móvil del crimen.

Adrián Corona Radillo era una figura reconocida en la región por su liderazgo al frente de Grupo Corona, una empresa familiar con sede en Tonaya dedicada a la producción y comercialización de tequila y mezcal.

La Vicefiscalía Regional mantiene abierta la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables de este homicidio que ha conmocionado al sector empresarial de la Sierra Occidental y la Costa Norte de Jalisco.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado detenciones vinculadas a este caso.