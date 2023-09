Hugo López-Gatell Ramírez renunció a la titularidad de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, para competir por la candidatura del partido Morena, para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024.

Un día antes, el ahora ex funcionario federal se registró como aspirante a la titularidad de la Coordinación de la Transformación en la capital de la República.

Asimismo, indicó que será sustituido por Ruy López Ridaura, quien fungía como Director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, de la SSa.

Durante una conferencia de prensa López-Gatell Ramírez señaló que su proyecto de trabajo rumbo a 2024, tendrá como lema “Humanizar a la Ciudad de México” y como objetivo “que la transformación continúe eliminando la corrupción.”

“A mí no me manda nadie a meterme en este proceso. Aquí estoy, me apunto para contribuir, no para que me den algo en beneficio propio”, dijo.

“Queremos humanizar la ciudad, reconocer las desigualdades, la injusticia social, donde podemos construir un gobierno que esté al servicio de la gente. Considerando que la sociedad es plural y que debemos”, enfatizó.

López-Gatell Ramírez reveló el 22 de septiembre de 2023 sus intenciones para competir por la candidatura del partido Morena, para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en las elecciones que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2024.

“En entrevista con @lajornadaonline hice público mi propósito de ser el coordinador de los Comités de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México. Los grandes cambios económicos, políticos y sociales a nivel nacional son innegables; vamos a darles continuidad, a profundizarlos y extenderlos a la vida de las personas en las alcaldías, las colonias, los barrios y los pueblos”, indicó López-Gatell Ramírez, en su cuenta de la red social X, en la adjuntó un video.

”En este momento, el interés es participar en la competencia por ser la persona que coordine los comités de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México. Hasta el momento no se ha abierto ningún proceso electoral para la Jefatura de Gobierno”, expresó el todavía funcionario federal, durante la entrevista.

“Hay elementos que deben ser continuados [...] la justicia, la igualdad, la integración, el desarrollo social, el poder impulsar un desarrollo económico incluyente, una ciudad de libertades. Todos esos elementos no se deben perder”, subrayó López-Gatell Ramírez.

Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que López-Gatell Ramírez le informó de sus intenciones de renunciar al cargo de subsecretario, para buscar la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la capital de la República.

“Sí me dijo el doctor López-Gatell [que buscará la candidatura]. Son buenos servidores públicos, en momentos muy difíciles, en el caso de Hugo López-Gatell, aquí [en el Salón Tesorería del Palacio Nacional] dando la cara y un profesional de primer orden, un buen servidor público, pero así todos, no estoy inclinando la balanza”, dijo.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, el titular del Poder Ejecutivo Federal agradeció a los funcionarios que habían trabajado durante su sexenio y señaló que, de no ser elegidos, tendrían las puertas abiertas en su Gobierno.

”Agradecerle a estos servidores que han ayudado mucho, ojalá que les vaya muy bien. Si no son electos, a nosotros nos ayudan, aquí van a estar las puertas abiertas porque necesitamos terminar, nos falta un año y son servidores públicos con mucha experiencia”, insistió.