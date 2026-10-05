López Obrador acusa a EU de pactar con ‘Chapitos’ el traslado de ‘El Mayo’

El ex presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Departamento de Justicia de Estados Unidos y a agencias de ese país de haber pactado de manera clandestina con los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo”, el secuestro y traslado a territorio estadounidense de Ismael Mario Zambada García, alias “El Mayo”, ocurrido en julio de 2024. La acusación aparece en su libro “Pueblo”, dada a conocer el 5 de octubre de 2026.

En el texto, López Obrador sostuvo que la operación se ejecutó sin participación de autoridades mexicanas y que derivó en una confrontación criminal en Sinaloa. “De manera irresponsable el Departamento de Justicia y las agencias de ese país pactaron, en forma clandestina y extraterritorial, con los hijos de Joaquín Guzmán Loera para secuestrar y trasladar en un avión particular al territorio estadounidense a Ismael Mario Zambada García, líder de una fracción del Cártel de Sinaloa”, escribió.

AMLO relató que consultó a la Guardia Nacional (GN), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Fuerzas Armadas si habían intervenido en el operativo, y que las tres instancias respondieron de forma negativa. Ante esas respuestas, pidió al entonces titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, abrir una investigación y establecer comunicación con autoridades estadounidenses para esclarecer los hechos.

Según el reporte que el ex presidente reprodujo en la edición, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó por escrito el 27 de julio de 2024 que autoridades estadounidenses habían sido notificadas con anticipación de que Joaquín Guzmán López consideraba rendirse. El documento precisó que el día 25 del mismo mes y año, a las 10:30 horas, se comunicó a esas autoridades que Guzmán López se entregaría e ingresaría a ese país en un vuelo privado.

El mismo reporte consignó que a las 14:40 horas, cuando la aeronave ya se encontraba en el aire, las autoridades estadounidenses recibieron información de que Zambada García podría viajar también a bordo. El avión aterrizó a las 16:24 horas en Santa Teresa, Nuevo México, cerca de El Paso, Texas, donde se constató que los dos pasajeros eran Guzmán López y Zambada García, y que eran esperados por agentes del Gobierno estadounidense.

López Obrador relató que funcionarios de la FGR acudieron posteriormente al aeropuerto para inspeccionar la aeronave y obtener información del Buró Federal de Investigaciones (FBI), pero acusó a esa agencia de negarse a entregar datos, entre ellos la identidad del piloto. Señaló además que los agentes estadounidenses reconocieron que ese mismo 25 de julio de 2024 se concedió al piloto una solicitud para ser deportado voluntariamente a México. “Este arreglo y la operación ejecutada constituyó un prepotente proceder injerencista”, reprochó.

El ex presidente sostuvo que la operación contra Zambada García fue interpretada como una traición dentro del mundo criminal y desató un enfrentamiento entre grupos delictivos. Afirmó que, desde agosto de 2024 y durante el año siguiente, esa confrontación dejó alrededor de mil 100 asesinatos, principalmente en Sinaloa. Añadió que antes del operativo, al que calificó como extrajudicial e intervencionista, esa entidad registraba un promedio de 1.3 homicidios diarios, cifra que aumentó a 4.3 por día.

En el libro, López Obrador aseguró que el entonces presidente de Estados Unidos, Joseph Robinette Biden, no tuvo conocimiento previo del operativo, y comparó el episodio con la actuación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) en el caso del ex titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda. “Estoy seguro de que el presidente Biden ni siquiera se enteró de esta operación irresponsable, igual que cuando la DEA, en represalia, fabricó el expediente en contra del general Salvador Cienfuegos, secretario de Defensa del presidente Peña, sin notificarle al presidente Trump”, escribió.

El ex mandatario relató que Biden le envió después una carta para celebrar la detención de Zambada García, misiva que decidió no responder. “Aunque después buscando corregir el garrafal error que nos obligó a pausar las relaciones con Estados Unidos, el presidente Biden me envió una carta, seguramente escrita por sus colaboradores, celebrando el operativo que se había consumado al detener a tan peligroso narcotraficante, pero expreso que dicha carta no tuvo contestación”, apuntó.

En la edición, el ex presidente expuso tres razones para explicar su postura frente a la operación. “Primero, porque, si nuestras fuerzas de seguridad, el Ejército o la Marina, hubieran llevado a cabo la detención de Zambada, no hubiese habido tal cantidad de pérdidas de vidas humanas, así como trastornos y daños en Sinaloa y el país, entre otras razones, porque se hubiese evitado la odiosa venganza”, argumentó. Como segundo motivo señaló la afectación a la soberanía nacional: “Segundo, y se trata de algo fundamental y de principios que no requiere mayor argumentación: por la falta de respeto a nuestra soberanía”.

Finalmente, cuestionó la eficacia de la estrategia de detener o eliminar a dirigentes de organizaciones criminales. “Y tercero, porque no creo, aunque muchos piensen distinto, que, descabezando, atrapando o eliminando a un líder de una banda por temido o famoso que sea, se pueda resolver el gravísimo problema de la epidemia de consumo de drogas en Estados Unidos”, sostuvo.