El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Karla Quintana Osuna, ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, de intentar afectar a su Gobierno como parte de un grupo de derecha.

Señaló que la ex funcionaria realizó un mal manejo de los datos de personas desaparecidas, para aumentar las cifras a 120 mil, por lo que estaba en proceso una investigación de la gestión de Quintana Osuna.

”Estoy yo convencido, puedo estar equivocado, por eso estamos buscando las pruebas, vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado, el registro que se tenía, y que no era nada más ineficiencia, sino había una intención de afectar al Gobierno que represento, así de claro, ya ven que no me gusta andarme con rodeos”, dijo López Obrador.

”La señora Karla, y otros que estaban manejando esto, forman parte de una organización, supuestamente independiente, pero les puedo garantizar que de derecha, ¿cómo llegaron al Gobierno de nosotros, quién sabe?, pero todo eso lo vamos a aclarar”, indicó en la conferencia de prensa matutina llevada a cabo en Cajeme, Sonora.

Cuestionado respecto a las declaraciones de la ex titular de la CNB, respecto a que el Gobierno federal buscaba ocultar las cifras de personas desaparecidos, dijo que el nuevo censo que ordenó había mostrado la localización de quienes fueron reportados como “no localizados”.

”Porque no es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos, para que tengan una idea, no es cierto que haya 120 mil desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado”, añadió López Obrador.

Reprochó que Quintana Osuna fue irresponsable al declarar en los medios el aumento de desaparecidos en el Gobierno federal, pero dijo, respondía a intereses de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con influencia de la Organización de Estados Americanos.

”De manera muy irresponsable, de mala fe, salían a decir de que habían 120 mil desaparecidos y desde luego, entrevistas con Carmen Aristegui, y el coordinador de todo ese grupo, que es un derechoso, pseudo defensor de derechos humanos, un farsante, Emilio Álvarez Icaza, Senador del bloque conservador”, insistió.

”Hay una organización que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y ahí se pueden imaginar, la OEA muy cercana al Departamento de Estado de Estados Unidos, estamos haciendo la investigación porque vamos a informar sobre la realidad”, enfatizó.

El 7 de noviembre, Quintana Osuna acusó una intención del Gobierno federal para borrar de las listas a los desaparecidos con un nuevo censo oficial, coordinado por la Secretaría de Bienestar, y dar la apariencia de una disminución de la gravedad del problema.

”Es clara la intención de este censo, que es el reducir los reportes de desaparición, principalmente en este sexenio. Si no se hace cuidadosamente, y hasta lo último que supimos no se estaba realizando cuidadosamente, con un análisis detallado de la información, se corre el riesgo de que se den de baja personas que sigan desaparecidas, solamente con un indicio de localización”, afirmó.

”El tema el disenso y la crítica que yo hago y es una de las razones de mi salida es que el nuevo censo sólo se está haciendo con una finalidad y con una temporalidad y es con la finalidad de reducir el registro de personas desaparecidas en un periodo particular”, sostuvo durante una conferencia del ‘Seminario sobre Violencia y Paz’, de El Colegio de México.

Criticó que el censo anunciado el 9 de junio de 2022 por López Obrador no era coordinado por las autoridades responsables, como las comisiones de búsquedas federal y estatales, las cuales recibían el 30 por ciento de las denuncias, sino por la Secretaría de Bienestar y las fiscalías locales, quienes no contaban con elementos para confirmar las desapariciones.

”Puede haber una chica de 20 años que esté siendo víctima de trata que saque un pasaporte y que sólo con esa información se le dé de baja y siga desaparecida. Puede haber una persona tenga un acta de defunción que su propia familia haya pedido y la persona siga desaparecida o puede estar fallecida y la familia no saberlo”, comentó Quintana Osuna.

“Puede estar en una fosa común. Hay muchos riesgos, puede ser que se dé de baja a personas homónimos con tal de reducir el número y también puede ser que se dé la instrucción al código fuente de quitar del registro a personas que, por ejemplo, no tengan el segundo apellido en el registro”, alertó Quintana Osuna.

”Nadie está en contra de que haya una actualización de un registro, lo que queremos tener es el mejor registro posible para tener mayores posibilidades de encontrar a alguien, sea mayor o menor el número. El problema es que se está realizando en términos de forma”, dijo.

“Es que no se está llevando a cabo por las autoridades especializadas, coordinado por ellas. La intención es y es muy clara, y es lamentable, que es el reducir la cifra de personas desaparecidas principalmente en este Gobierno, eso es muy claro, y también está dirigido específicamente a los 23 gobiernos estatales, [gobernados] por el partido en el poder [Morena]”, añadió Quintana Osuna.