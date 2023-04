El Presidente Andrés Manuel López Obrador llamó “corruptos” a los ministros que invalidaron la transferencia operativa, presupuestaria y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional por violar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Durante su conferencia llevada a cabo desde Veracruz, acusó que los ministros de la SCJN querían, según él, destruir todo lo que se ha construido en la Guardia Nacional desde su creación en el año 2019, incluso, que querían provocar una deserción masiva de elementos de dicha institución. Asimismo, reclamó que en la SCJN dijeran, entre los argumentos, que “la ley es la ley”.

“¿Qué vamos a hacer?, pues va a continuar la Guardia Nacional, va a hacer un recorrido Rosa Icela [Rodríguez Velázquez] y el General Secretario [Luis Crescencio Sandoval González], los dos, por todo el País, para decirle a todos los elementos que no se preocupen, que no van a cambiar sus condiciones laborales”, agregó.

“Esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte, no lo vamos a permitir, además declaran inconstitucional la ley para que sea la Sedena tenga el control de la Guardia Nacional. Miren lo que hicieron estos ministros irresponsables y corruptos, impidieron que se mantengan los grados, los ascensos, con el propósito de provocar una deserción masiva”, señaló.

“Porque muchos de los elementos de la Guardia tienen que ver con la Sedena, con la Marina, y al momento de que se recibe este golpe, pueden pensar: ‘yo me regreso a la Defensa, a la Marina’, y todo lo que hemos construido se derrumba”, agregó.

“La Corte actuó mal. Ocho ministros resolvieron con criterio político, no con criterio jurídico y no les importó el daño que pueden ocasionar, al impedir que la Guardia Nacional dependa de la Sedena, porque lo que resuelven es que la Guardia Nacional continúe como estaba la Policía Federal de los tiempos de [Felipe] Calderón [Hinojosa] y [Genaro] García Luna, esa corporación que se corrompió por entero”, indicó López Obrador.

“Esa Policía Federal se creó sin disciplina, sin profesionalismo, sin mística, sin honestidad, empezó a ser manejada por jóvenes, en ese entonces, ambiciosos, sin principios, sin ideales y miren en lo que terminó. Se olvidan que durante el Gobierno de Calderón hubo un narco Estado, la seguridad pública estaba en manos de la delincuencia y subrayar que era de la delincuencia organizada y la de cuello blanco”, explicó.

“No tomaron en cuenta eso los ministros, esgrimiendo de que ‘la ley es la ley’, puro choro mareador, cuando lo que buscan es que no se consolide la Guardia Nacional. Vamos a seguir fortaleciendo la Guardia Nacional para los jóvenes. Claro que nosotros no vamos a permitir que la Guardia Nacional caiga en el desorden, en la indisciplina, mucho menos en la corrupción y que se destruya como sucedió con la Policía Federal, que se pudrió”, aseveró.

“Vamos a continuar fortaleciendo la Guardia Nacional, ya son 130 mil elementos, ¿cuándo se habían hecho tantos cuarteles para la Guardia Nacional en Veracruz?, ¿cuántos se hicieron en los tres Gobiernos que estuvo la Policía Federal?, ¿dónde están los cuarteles que hicieron?, y miren cuántos hemos hecho, en todo Veracruz cada cuartel 120 elementos. Esto es lo que quieren destruir los ministros corruptos de la Corte, no lo vamos a permitir”, reiteró.

El Presidente reveló que Norma Lucía Piña Hernández, Ministra Presidenta de la SCJN, fue quien intentó “hacer un enjuague”, a lo que él supuestamente respondió con una negativa y hasta una prohibición a los integrantes a de su gabinete, a los cuales les ordenó que “ni le contesten el teléfono”.

“No se puede acatar porque entra en vigor en enero, se arrepintieron, en vez de entrar en vigor de inmediato, nos mandaron a decir que por qué no se negociaba para que entrara mejor después, dije no, no, nada de negociación, esto tiene que ver con dignidad, no hacemos arreglos en lo oscurito, les dije, ni les contesten el teléfono”, expuso.

“Ayer tuvo un desayuno con la Secretaria de Seguridad [y Protección Ciudadana] con la Presidenta de la Corte, le dije: ‘no quiero ningún enjuague’. Quiero que sea el pueblo el que decida, no puede ser que una élite corrupta decida un asunto muy delicado, como es la seguridad de la gente, ahora el pueblo manda. Entonces, no hay negociaciones como se acostumbraba antes”, insistió.

“Ahí [en el desayuno] empezaron. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria: ‘oye, pero cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional’, politiquería ramplona, abriéndole el apetito, para que ambicionara ser ella quien manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó?: ‘no, no es un asunto mío’. pero lamentable el nivel, cuando deberían estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad”, señaló.