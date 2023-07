El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), supuestamente protegían al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM), Uriel Carmona Gándara, ya que según el político tabasqueño, dicho funcionario estatal tenía “influencias” en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Hay una investigación abierta en contra del procurador de Morelos. No una, varias denuncias. Y como tiene influencias en el Poder Judicial, ayer desempolvaron un expediente que llevaba como año y medio ahí en el archivo”, señaló el mandatario nacional.

“Y los ministros, la mayoría, le dan impunidad, resolviendo que solamente puede ser juzgado si lo decide el Poder Legislativo mediante un desafuero, porque se trata presuntamente, delitos federales, cuando no sean solamente delitos federales, hay delito del Estado”, insistió el Presidente.

“Pero ya cuando la Fiscalía [General de la República] solicitó orden de aprehensión, inmediatamente se adelantan los ministros a protegerlo. ¿Cómo es eso? ¿Nos vamos a quedar callados? A ver, se los explico, hay denuncias donde acusan al fiscal del Estado de Morelos, la Fiscalía le pide al juez la orden de aprehensión, o que someta a proceso”, agregó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

El 12 de julio de 2023, la Primera Sala de la SCJN determinó que Carmona Gándara no podía ser procesado por la presunta comisión de delitos federales, debido a que contaba con inmunidad o fuero constitucional.

El funcionario estatal es investigado por la FGR, por la posible comisión de delitos contra la procuración y administración de justicia, previstos en el Código Penal del Estado de Morelos.

Ante ello, López Obrador sostuvo que sí se podía proceder en contra de Carmona Gándara, sin que el Congreso morelense emitiera algún pronunciamiento.

“Claro que se enteran en el Poder Judicial, arriba, la Suprema Corte y un expediente que tenían ahí por resolver si procedía o no procedía que lo enjuiciaran con la participación del Congreso, que se le abriera un juicio político en el Congreso o no, si era esa la vía o no [...] Pues de repente ayer sacaron esa y adelantándose a decir que no se puede juzgar si no es con juicio político, porque se trata de delito federal”, añadió.

El 13 de julio de 2023, la Presidencia de la República, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), acusó al titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, de actuar con falta de probidad y generar un ambiente de impunidad y desgobierno en dicha entidad.

“Consideramos que existen elementos suficientes para señalar la falta de probidad y la actuación por demás sospechosa del Fiscal de Morelos durante el tiempo que ha permanecido en su cargo, lo que ha generado un ambiente de impunidad y desgobierno en esa entidad”, señaló la Presidencia de la República.

“No aceptamos que impere la protección y la impunidad de las autoridades responsables de impartir justicia cuando está de por medio la seguridad y la protección de las y los ciudadanos”, indicó la Presidencia de la República, que también advirtió que, según con la Constitución morelense, para proceder penalmente en contra del fiscal estatal, no se requería que el Congreso local emitiera un pronunciamiento.

Por ello, la Presidencia de la República sostuvo que la FGR -cuyo titular es Alejandro Gertz Manero-, sí tenía facultades para investigar y perseguir delitos del fuero común en contra del funcionario estatal.

“[Carmona Gándara] no puede escudarse en el fuero constitucional para estos casos, como tampoco puede el juez de control ignorar su obligación de proceder conforme a derecho”, aseveró la Presidencia de la República, que también criticó a la SCJN, al cuestionar que los ministros hayan resuelto una controversia respecto a dicho tema, justo una semana después de que la FGR solicitó al PJF fijar una fecha para la audiencia del fiscal morelense.

“Nos llama la atención que el pasado miércoles 5 de julio, la FGR solicitó al Poder Judicial Federal se fijara la fecha de audiencia para imputación y vinculación a proceso de Uriel C. y que, una semana después, la SCJN resolvió una controversia admitida hace 20 meses para concluir que el Fiscal de Morelos goza de fuero constitucional y no puede ser sometido al imperio de la justicia”, refirió la Presidencia de la República.

“Resulta igualmente atípica la actuación del juez de control a cargo de la causa que, tras ocho días, sigue sin atender la solicitud de la FGR de fijar fecha y ordenar la comparecencia del Fiscal de Morelos a la audiencia inicial”, agregó la SEGOB, en un comunicado, difundido por su titular, Luisa María Alcalde Luján, en su cuenta de la red social Twitter.

La Presidencia de la República insistió en que, tal y como la SCJN lo estableció, el fuero constitucional del fiscal morelense sólo aplicaba para delitos federales y no en los del fuero común, como era el caso de las carpetas de investigación atraídas por la FGR en su contra.

Según el pronunciamiento de la SEGOB, Carmona Gándara es investigado por la FGR, por la posible comisión de delitos contra la procuración y administración de justicia, previstos en el Código Penal del estado de Morelos.

El 12 de julio de 2023, por cuatro votos a favor y un sufragio en contra, la mayoría de los ministros integrantes de la Primera Sala de la SCJN, avalaron un proyecto que ratificaba que el fiscal morelense contaba con la protección constitucional que establece el párrafo quinto del artículo 111 constitucional.

Por tal motivo, si la Fiscalía General de la República quisiera proceder penalmente en contra de Carmona Gándara, primero debería agotar el procedimiento de desafuero ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el cual debería ser aprobado por las dos terceras partes de los legisladores.

En diciembre de 2020, la FGR promovió una solicitud de declaración de procedencia en contra de Carmona Gándara, supuestamente por no contar con la evaluación de control de confianza al asumir el cargo de fiscal estatal.

El 15 de septiembre de 2021, los integrantes de los grupos legislativos de Morena y sus aliados en San Lázaro, votaron por mayoría simple, desechar la solicitud de desafuero, argumentando que Carmona Gándara no contaba con fuero federal.

No obstante, el Poder Legislativo Federal presentó la controversia constitucional respectiva y la SCJN otorgó una suspensión a efecto de que la FGR no pudiera actuar en contra del fiscal morelense.