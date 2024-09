El Presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que había temor entre la población sinaloense, por los enfrentamientos de integrantes del Cártel de Sinaloa y a pesar del despliegue de las Fuerzas Armadas, en dicha entidad.

Sin embargo, minimizó la situación, al asegurar que, durante la reunión del Gabinete de seguridad, le reportaron que solo se registraron dos homicidios en la entidad, el día anterior.

Durante su conferencia de prensa matutina, consideró que la presencia de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de Seguridad estatal, era suficiente para garantizar la seguridad.

“Que está el Ejército, en coordinación con la Marina, la Guardia Nacional, la Policía del Estado, están pendientes. Decirle a la gente de Culiacán, de Sinaloa, que estamos con presencia suficiente para garantizar la paz, la tranquilidad, que ayer, aquí está Sinaloa, en todo el estado tuvimos dos homicidios”, respondió.

López Obrador mostró una gráfica de los asesinatos cometidos el 11 de septiembre, en cuya fecha se consignaba el mes pasado, pero Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, corrigió dicho dato.

No obstante, López Obrador insistió sobre los datos que le fueron presentados, contrario a lo informado respeto a una cifra de más casos.

“Sí, y esto lo digo, lo de Sinaloa, porque vi un reporte de no sé cuántos fallecidos y hoy vimos este informe”, dijo.

“Hoy suspendieron clases [en Culiacán]”, le planteó un reportero.

“Sí, sí, sí”, admitió. “Sí, hay temor, pero decirle a la gente que estamos pendientes, que hasta ahora este es el resultado y seguramente no es por eso se registran enfrentamientos, pueden ser otras causas, los dos homicidios. Es que hay pugnas entre dos grupos y tenemos que buscar que no se afecte a la población y también que no se enfrenten entre ellos”, pidió.

Un periodista lo cuestionó si la violencia en Culiacán, estaba relacionada con el secuestro de Ismael Zambada García, “El Mayo”, presuntamente privado de su libertad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“Sí, ya lo dije, es un asunto que está relacionado con la confrontación de grupos”, contestó. “¿Estados Unidos no le han mandado el reporte de lo que ocurrió con la captura?”, planteó el reportero. “No, todavía no, estamos esperando que informen bien, pero esto se debe a esa confrontación”, enfatizó.

“En el caso de Sinaloa es esto, hay elementos suficientes de la Secretaría de la Defensa, de la Guardia Nacional, todo también para que no haya alarmismo, sensacionalismo porque los medios conservadores o los que no nos quieren, todo lo hacen más grande, lo magnifican. Antes había pactos de silencio cuando se dedicaban a quemarle incienso al presidente, pero ahora como están enojados conmigo, quisieran que se incendie el país”, reprochó López Obrador.

Rubén Rocha Moya, Gobernador de Sinaloa, informó en su cuenta de la red social X, la suspensión de actividades escolares en todos los niveles educativos. en los municipios de Culiacán, Elota, Cosalá y San Ignacio.

También las secretarías de Seguridad Pública y de Educación Pública y Cultura estatales anunciaron dicha medida y pidieron a la ciudadanía permanecer atenta a las redes oficiales del Gobierno de Sinaloa.

Según lo reveló la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en sólo tres días la disputa de grupos del Cártel de Sinaloa ha provocado en Culiacán y Eldorado, por lo menos nueve asesinatos y 14 privaciones ilegales de la libertad.

Además, según la Fiscalía, de estos delitos, también 11 personas fueron heridas durante los enfrentamientos, y se habían registrado 16 carpetas de investigación por denuncias de robo con vehículo.

Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal estatal, dijo que se habían abierto carpetas de investigación por denuncias presentadas por las personas afectadas, así como por oficio.

“Desde el pasado 9 al 11 de septiembre del presente año, se han registrado ocho carpetas de investigación por el delito de homicidio doloso sobre hechos ocurridos en la zona centro del Estado, de las cuales se derivan nueve víctimas del sexo masculino”, dijo la FGE, en un comunicado.

“De estos, seis que ya fueron identificados y entregados a sus familiares y tres están sin identificar que son los cuerpos localizados por bulevar Agricultores del Fraccionamiento Villa Satélite, otra persona localizada en la colonia 16 de septiembre, Ciudad de Culiacán, y por la Carretera México 15 al Sur, Sindicatura de Costa Rica”, abundó.