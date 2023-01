López Obrador advierte a Ricardo Mejía que si se va de Morena ya no será Subsecretario

El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si Ricardo Mejía Berdeja, Subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se registra como candidato para la gubernatura de Coahuila por un partido que no sea Morena, será relevado del cargo.

“Decir, también con mucha claridad, de que, a título personal, yo apoyo, para que no se vayan a malinterpretar las cosas, con mucha claridad, yo apoyo a quien participa en una encuesta o a quienes participan en la encuesta y ganan”, expresó.

“¿A Armando Guadiana?”, le preguntó un reportero al Presidente.

“Al que gana, ese merece ser apoyado, porque es un asunto, aunque partidista, cero estatutario, y se decide hacer una encuesta y el que gana la encuesta, pues ese es el que debe de recibir el apoyo, no del Gobierno, de los militantes, simpatizantes y hasta de los que estamos con licencia”, respondió.

López Obrador reiteró que aun con licencia partidista por estar en funciones del Poder Ejecutivo Federal, respaldará al candidato que fue favorecido por la mayoría de Morena bajo el método de la encuesta.

“Que quede muy claro, yo apoyo al que ganó la encuesta, a título personal, aunque tenga licencia de mi movimiento, de mi partido, al que quiero mucho, a mi partido, pero ahorita tengo licencia”, dijo, quien también fue cuestionado respecto a la renuncia de Mejía Berdeja.

“Es muy probable [su renuncia], no he hablado con él, pero me enteré de que aspira a ser candidato de Coahuila”, dijo.

“¿Por el [Partido del Trabajo] PT?”, le preguntó un reportero.

“No sé por qué partido, eso es lo que tengo con mi información. Como cualquier ciudadano, está en su derecho”, respondió.

“Desde luego, si va a ser candidato, ya no va a trabajar con nosotros, o sea, ya no va a desempeñarse como Subsecretario. Si va a ser así, vamos a nombrar a otro Subsecretario y va a seguir el mismo plan de informar sobre cómo estamos castigando a quienes cometen delitos, la sección esta, de Cero Impunidad [...] Entonces, yo creo que puede ser que ya mañana sepamos [...] Entonces es seguro y puede ser que ya tengamos el relevo”, sentenció López Obrador.