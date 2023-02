El Presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a las declaraciones del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, quien dijo que la democracia en México estaba en peligro y que se debía cuidar de no despertar al llamado “México bronco y violento“.

Durante su conferencia de prensa matutina, aseveró que el pueblo era muy responsable y que no había ningún problema, además de que personas como Córdova Vianello ya se habían divorciado “por completo” del pueblo de México.

“No hay ningún problema porque el pueblo es muy responsable, y ya ellos se divorciaron por completo del pueblo, porque, además, nunca estuvieron en correspondencia, en comunicación con el pueblo”, dijo.

“Ellos pertenecen a una élite, es la llamada sociedad política, el círculo rojo. No saben ver hacia abajo, yo creo que ni platican con sus choferes, y deben de ser déspotas y prepotentes”, insistió.

“La gente actúa con mucha responsabilidad, pero además, la gente está a favor de que continúe la transformación, nada más vean lo que sucedió antier en Tamaulipas, y por qué lo voy a repetir, porque no salió nada en los medios y ahora sí que tengan para que aprendan”, indicó.

El 20 de febrero, durante la presentaron el Índice de Desarrollo Democrático de México 2022 -elaborado por el INE, la fundación Konrad Adenauer México, el Centro de Estudios Políticos y Sociales, la Confederación Social de Empresarios de México y la consultora PoliLat-, Lorenzo Córdova expuso que los cifras revelaban que fue un año negativo para la democracia en México.

“Hoy, frente al riesgo que tenemos de perder lo poco que hemos hecho bien, ese mísero detalle técnico, cuidado con que no despertemos al México bronco y violento, porque el contexto no es un mal contexto, el contexto sigue siendo un contexto ominoso para las generaciones que no han logrado resolver esa demanda añeja y de la que dependen la convivencia en justicia, la justicia social”, señaló.

“Los principales problemas de la democracia en su dimensión electoral en México y en el mundo hoy están pagando las cuentas pendientes de lo que no han hecho los gobiernos democráticamente electos. Gobiernos han ido, gobiernos han pasado por el ejercicio del poder, algunos en una etapa autoritaria, otros en una etapa democrática. Ninguno ha logrado resolver ésa que sigue siendo la promesa incumplida de la Revolución Mexicana, la justicia social”, enfatizó el presidente del INE.