El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que a pesar del “nerviosismo” que pudiera generarse en los mercados, su Gobierno no daría marcha atrás en el proceso de reforma al Poder Judicial de la Federación.

Durante su conferencia de prensa matutina señaló que el éxito en el manejo de la economía se debía, principalmente, a no permitir la corrupción.

“Están equivocados, lo digo de manera respetuosa. Están pensando que vamos a dar marcha atrás al propósito de reformar el Poder Judicial que está podrido, que está dominado por la corrupción, solo porque hay nerviosismo financiero”, expresó.

Asimismo, el mandatario nacional aseguró que limpiar el PJF ayudaría a corregir potenciales desajustes económicos a mediano y largo plazo. “¿Cómo vamos a cambiar corrupción por justicia?”, cuestionó.

Enfatizó que la fórmula de su Gobierno se basaba en la honestidad y la austeridad, para disponer de recursos y atender las necesidades del pueblo, reactivando así la economía.

“Por eso lo del Poder Judicial”, subrayó.

“El éxito de nuestra política económica ha sido precisamente no permitir la corrupción, el que se ratificara el tratado comercial en mejores condiciones con Estados Unidos y por eso somos su principal socio comercial, por eso hay récord en inversión extranjera y por eso México es de los países con menos desempleo en el mundo”, dijo.

López Obrador reiteró que la reforma al Poder Judicial de la Federación contemplaba que los jueces, magistrados y ministros fueran elegidos por voto popular. “¿Por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia?”, destacó.

Además, acusó que los actuales integrantes del PJF eran “empleados” de las minorías poderosas y los corporativos más importantes del país.

También enfatizó que no buscaría el apoyo ni de los actuales legisladores, ni de los que tomarían posesión de su cargo en septiembre de 2024, debido a que, según él, ellos deberían rendir cuentas al pueblo.

“Cada potentado, cada corporativo de los más importantes, tiene de empleados a jueces, a magistrados y a ministros [...] Yo quiero, como todos los mexicanos, que los jueces, los magistrados, los ministros, sean empleados del pueblo. El soberano es el pueblo, el pueblo es el que manda. Nosotros somos servidores públicos”, expresó.

“No hay que hacer tanta campaña con los legisladores, ni con los que están, ni con los nuevos. Ellos tienen que asumir su responsabilidad y tienen que demostrar que son representantes del pueblo, auténticos representantes populares”, abundó López Obrador.

“Qué voy a andarles diciendo, ‘oye, ayuda para que tengamos mayoría y se pueda reformar la Constitución y entonces se puedan elegir a los jueces’. No, ellos tienen que entregarle cuentas al pueblo, porque esa es la democracia”, insistió.

El 11 de junio, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación envío una carta a López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, virtual Presidenta electa de México, en donde manifestó que había disposición por parte de más de mil 600 jueces y magistrados que la integraban, para participar en el diálogo en torno a la iniciativa del Poder Ejecutivo Federal, para reformar la Constitución y diversos ordenamientos que garantizan la autonomía del PJF.

“Las y los Juzgadores Federales somos leales a México. La JUFED en su legítima representación acepta participar en ese proceso de diálogo, con la confianza de que nuestras propuestas serán escuchadas y valoradas. Somos testigos de que la carrera judicial es el principal mecanismo que garantiza a los ciudadanos el contar con juzgadores profesionales e imparciales, quienes no deben su ascenso dentro del Poder Judicial a nadie que no sea su propio esfuerzo y la superación de los rigurosos estándares que ésta impone”, indicaron.

“JUFED está abierta al diálogo, porque reconoce que el Poder Judicial forma parte del sistema democrático constitucional que debe regir en el México moderno, comprometido con un sistema de justicia que ponga en el centro los Derechos Humanos, la certidumbre jurídica y donde la única lealtad válida sea a la Constitución. Las más de 1,600 personas juzgadoras federales se suman al llamado respetuoso dirigido a las barras y colegios de abogados, universidades, escuelas de derecho, organizaciones y sociedad civil, para discutir en todos los espacios públicos las implicaciones que tendría la aprobación de una reforma de esta naturaleza”, agregó.

Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, aseguró que los foros de discusión sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación, iniciarían en los próximos días.

Entrevistado por el diario Reforma, afuera de la casa de transición de Sheinbaum Pardo, confió que los diálogos otorgarían “luces” respecto a la citada reforma.

Anticipó que, entre junio y agosto de 2024, los foros se harían preferentemente en el Congreso de la Unión, aunque también habría diálogos en las entidades federativas.

Adelantó que en dicha “consulta” podrían participar jueces, magistrados, ministros, trabajadores judiciales, abogados, colegios de abogados y escuelas de derecho, entre otros.

“[En la reunión] ratificó su compromiso que hizo ayer [10 de junio de 2024], que habría diálogo, que se escucharía en foros temáticos a quienes estuvieran interesados en las reformas, particularmente la judicial”, señaló Monreal Ávila.

“Con este diálogo ¿Realmente daría tiempo para que saliera en septiembre esta reforma judicial?”, preguntó un reportero al Senador.

“Esperamos que sí, porque inician de inmediato, realmente a partir de ayer se están programando y organizando, y yo creo que son todo el mes de junio, julio, todo el mes de agosto en el que podemos escuchar”, expresó.

“Realizar foros no sólo en la ciudad, sino incluso en las entidades federativas para escuchar al mayor número de personas interesadas que sea posible, entonces hay buen ánimo, hay actitud de apertura y mucha sensibilidad por parte de la virtual presidenta”, insistió.

“Yo creo que ya, la próxima semana [los foros] comenzarían. Pudieran ser en el Congreso, pero en donde participen todos, es lo natural que sea en el Congreso porque ahí es donde finalmente descansa la decisión [...] Siempre vamos a escuchar, es la idea. Vamos a escucharlos. Es un momento de definiciones políticas en el país”, apuntó Monreal Ávila.

Por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ex Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y asesor en materia jurídica de Sheinbaum Pardo, destacó la voluntad de Claudia Sheinbaum Pardo para someter el tema de la reforma al PJF a discusión pública.

“Nosotros en los ‘Diálogos por la Transformación’, en la campaña de la hoy prácticamente Presidenta electa, socializamos, abrimos y discutimos este tema con mucha intensidad. También en el Congreso se había llevado un foro por el Diputado [Ignacio] Mier [Velazco] para discutir la reforma judicial”, reveló Zaldívar.

“Entonces, es algo que ya se ha discutido, me parece que el pueblo de México votó contundentemente por esta reforma, pero no obstante la intención de apertura de la presidenta electa es que se discuta, que se conozca, que se dialogue, y que se ajuste lo que se tenga que ajustar”, abundó, quien, sin embargo, no quiso aclarar si estarían dispuestos a modificar la iniciativa del Presidente López Obrador, que contemplaba la elección de ministros, magistrados y jueces por voto popular.

“Yo creo que eso habría que preguntárselo a los legisladores, yo no soy legislador [...] yo no di consejos, simplemente empezamos un proceso de diálogo. Eso es lo que les puedo decir”, afirmó.

Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, aseguró que la organización gubernamental estaba preocupada por las reformas para modificar al PJF y a los órganos constitucionales autónomos, incluyendo al Instituto Nacional Electoral.

“Cuando se oyen 20 iniciativas es alarmante, pero muchas iniciativas son de justicia social, pero son tres o cuatro en las que tenemos que dialogar y no las 20 [...] Las iniciativas de los órganos institucionales, la reforma judicial, la reforma del INE, esas son las que preocupan y tengan por seguro que vamos a agotar todo lo que sea posible para que puedan llegar a buen puerto y sobre todo lanzar la señal de confianza”, comentó.

Cervantes Díaz dijo que los empresarios, el Presidente de la República y la virtual Presidenta electa deberían dar señales de confianza ante el tipo de cambio del peso mexicano frente al dólar estadounidense.

“Hoy lo que está en la panza del Congreso de la Unión genera incertidumbre, pero ya saben que en todas las iniciativas el sector empresarial ha luchado por dialogar y siempre llegar a buen puerto”, comentó, quien también enfatizó que platicaría con Sheinbaum Pardo para analizar y conocer bien cuáles eran las 20 reformas, “porque luego pensamos que ya se va a acabar todo, pero realmente son modificaciones en algunas cosas y conocer los textos”.

“Hay disposición del Congreso de la Unión, el Presidente López Obrador y la Presidenta electa, dijeron que hay diálogo y estamos en comunicación para poder dialogar”, expresó Cervantes Díaz, quien también indicó que en dicha reunión se le pediría a la virtual Presidenta electa conocer los argumentos de las 20 iniciativas de reforma, para que después con propuestas se llegara a puntos de coincidencia.