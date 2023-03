El Presidente Andrés Manuel López Obrador desmintió que él o su Gobierno hayan tenido injerencia con la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en el Senado de la República.

Durante su conferencia de prensa matutina dijo que ni él ni su Administración tenían relaciones de complicidad con nadie, por lo que mantenían su autoridad moral.

Asimismo, consideró que la salida del ex Secretario de Gobernación durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto de la coordinación del PRI en el Senado no cambiaría nada para ese partido político, ni para la oposición, ya que, según él, no tenían futuro electoral.

Además, López Obrador dijo que nunca ha recibido a Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

“¿Se debilita la oposición?”, le preguntó un reportero. “No me meto en eso, el bloque conservador no tiene futuro porque están divorciados del pueblo. Y como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible”, respondió.

“Lo de Osorio Chong es una situación de un partido, nada más que no nos vaya a echar la culpa a nosotros, Proceso o el Reforma, porque antes le decían a ‘Alito’: ‘AMLITO’, entonces no tenemos nosotros nada que ver en eso, sinceramente, no nos metemos, no hacemos nosotros ese tipo de relaciones, no establecemos relaciones de complicidad con nadie”, abundó.

“Por eso tenemos autoridad moral. Imagínense si fuéramos como los de antes, no tendríamos ningún problema ni con los medios, sería cosa de seguirlos maiceando en el caso de los legisladores con recibirlos, ni siquiera maicearlos. ¿Cuántas veces he recibido a, cómo se llama?, Moreno, Alejandro Moreno, nunca”, insistió.

“Si me dicen ¿qué va pasar con esto de ayer? Lo mismo, no he escuchado que van a retomar el rumbo, que van a seguir el ejemplo de Madero, Cárdenas, López Mateos, no. Pero también es bueno que no haya simulación”, indicó.

“Muchas felicidades al Senador Manuel Añorve por haber sido electo por la mayoría de las Senadoras y Senadores como su Coordinador en el Grupo Parlamentario del PRI. Desde esta misma noche nos hemos concentrado en el PRI para iniciar el trabajo institucional, junto con el Coordinador del Grupo Parlamentario de la Cámara de Diputados, Rubén Moreira y así avanzar a paso firme, en unidad, siempre sumando para fortalecer al Partido”, escribió “Alito”, en su cuenta de Twitter.