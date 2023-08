El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos ante críticas de que tienen contenido “comunista”.

Durante su conferencia de prensa matutina garantizó la distribución de los libros de texto.

Anunció, además, que a partir del 8 de agosto iniciarán conferencias de prensa vespertinas, de 17 a 19 horas, también en Palacio Nacional, para analizar el contenido de libros de textos gratuitos.

Indicó que dichas conferencias estarán encabezadas por especialistas y la Secretaria de Educación Pública Federal, Leticia Ramírez Amaya.

El Presidente refirió que mostrará facturas de editoriales, “que eran desde los tiempos de Zedillo, se dedicaban a hacer los libros”.

“Habían editoriales españolas, contratos que se obtenían con ese propósito, y al mismo tiempo pues se garantizaba que los periódicos de esa editorial hablaran bien del Gobierno”, dijo López Obrador.

“Vamos a revisar los libros y que nos informen los que lo hicieron, que son maestros, que son pedagogos, especialistas de todas las materias. Libro por libro”, señaló.

“Y nada más que no nos vayan a censurar porque vamos a querer adoctrinar, vamos a difundir el virus del comunismo aquí. Si lo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer en la tarde, yo creo que como una o dos semanas en la tarde, vamos a pensar de 5 a 6, o para que haya más diálogo circular de 5 a 7, aquí”, insistió.

Después de que los gobernadores de Jalisco y Chihuahua, Enrique Alfaro Ramírez y María Eugenia Campos Galván, respectivamente, se pronunciaran ante la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos, el Presidente aseguró que los mandatarios estatales no tenían la facultad para impedir que los materiales se repartieran en dichas entidades.

“Es una facultad del Ejecutivo la elaboración de los libros de texto, está en la Constitución, no es algo que no establece la ley de leyes que es la Constitución, los gobernadores no tienen la facultad pero este asunto de prohibirme hablar. No vamos a entrar en polémica, es una facultad que tenemos de acuerdo a la Constitución, artículo tercero de la Constitución”, explicó.

LIBROS DE TEXTO DE LA SEP ESTÁN BIEN HECHOS, AFIRMA LETICIA RAMÍREZ

La Secretaria de Educación Pública federal, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que los libros de texto gratuitos estaban bien hechos y que respondían a la nueva realidad.

En un mensaje difundido en Twitter, detalló que el propósito de los nuevos libros de texto para el ciclo escolar 2023-2024, era fortalecer la educación humanista y científica.

“Los nuevos libros de texto gratuitos están bien hechos, siguieron todo un procedimiento y fueron realizados por miles de maestras, maestros y especialistas con alto nivel académico”, aseguró.